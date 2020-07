“No hay ninguna posibilidad de abrir los cines en Guanajuato en próximas fechas”: Canacine

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) informó el cierre de salas de proyección en los municipios de León y Celaya, esto lo constató la directora de Canacine en entrevista con la OEM , Tábata Vilar Villa, directora general de Canacine comentó que en el estado “tenemos la apertura en Guanajuato totalmente pendiente, no hay ninguna posibilidad de abrir en próximas fechas”, dijo Tábata Vilar.

La titular de Canacine comentó que la industria cinematográfica vive tiempos difíciles y ha tenido pérdidas económicas “tenemos ya quince semanas con los cines cerrados, se han dejado de vender 100 millones de boletos, eso es lo que tenemos calculado y eso representa 5 mil millones de pesos, alrededor”.

La industria del cine en México vive momentos críticos para sostener las salas de cine “este dinero no son ganancias, es dinero que se distribuye para pagar provedores de todo la cadena, para pagar distribuidores, pagar empleos, alquileres etc. y es un dinero que no se ha percibido en todos estos meses, ha generado importantes pérdidas, no solo en cuanto a la oportunidad de obtener estos recursos sino para mantener la infraestructura porque tanto Cinemex como Cinépolis han sido muy solidarios con su gente y no están despidiendo están manteniendo en su enorme mayoría las nóminas y esto pues obviamente representa erogaciones mayores, el mantener la nómina”, dijo en conversación con la OEM de León Tábata Vilar.

León y Celaya cierra salas de Proyección

En León hasta el momento solo contempla el cierre total del Cinépolis Factory Outlet, en Celaya se cierran las salas de Cinépolis Las Américas de manera temporal.

Tábata Vilar detalló el estatus de Guanajuato para El Sol de León “hay el cierre de cines, de complejos, en el caso de Cinépolis, hay un cierre total de Factory Outlet en León y un cierre temporal de cine Las Américas en Celaya, en este cine se está retirando el equipo y ahí ya se está dando de baja el personal, pero es temporal, la idea que un vez que esto pase ese cine de las américas vuelva deseablemente a equipar y operar nuevamente”, dijo la directora general de Canacine al teléfono.

A pregunta expresa por la OEM sobre si contempla el cierre de otras salas en Guanajuato, Vilar Villa detalló que solo se cerrará en León un complejo que es Factory Outlet “lo único que tengo de información es que van a cerrar este cine, no sé más, de Las Américas si estamos hablando de un cierre temporal, todo esto son cosas que se pueden mover, son negociaciones, que se hacen con los dueños de los centros comerciales, con acuerdos”.

Tábata Aguilar desconoce cuándo sería la reapertura de las salas de proyección en en la entidad guanajuatense y dijo “imposible saberlo, por un lado está el semáforo nacional, es como un referente, pero la apertura económica se lleva lugar por lugar, en Guanajuato se tienen las conversaciones con el gobierno del estado pero no tenemos mucha claridad de la fecha de la apertura,

Vilar Villa compartió que de no abrirse las salas cinematográficas se perderán empleos de manera directa “cada día es más insostenible mantener las plantas laborales, de no estar reabriendo próximamente, se vislumbra que se empiece a dar de baja al personal”.

Protocolos de ingreso seguro a las salas de cine

La OEM en León preguntó sobre medidas sanitarias para ingresar a las salas y detalló “tenemos, tanto Cinemex como Cinépolis protocolos súper sólidos, escrupulosos, más de cien medidas se van a implementar los cines, eso ya está avalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretarías de Salud de Todos los estados tienen estos protocolos y la verdad es que yo me atrevo a decir que son protocolos tan sólidos que ir al cine se vuelve una actividad de muy bajo riesgo.

“Son varias cosas que están involucradas, una, que de entrada es una actividad que se realiza mayoritariamente en silencio y sin abrir la boca, segundo lugar, es posible garantizar la sana distancia, reduces el aforo y las salas están un poco semi vacías ni llenas, son muchas butacas vacías entre las personas, de tal manera que existe esta distancia, los techos son tan altos, aunque no es un espacio abierto, pero se tienen sistemas de ventilación y aire acondicionado que cumplen con los estándares de la Organización Mundial de la Salud en Cuanto a inyección y reemplazo de aire”, compartió Tábata para la OEM en el Bajío

“Esta información duele saber que algo que está abierto cierra, porque es mucho esfuerzo empresarial, es mucho trabajo el que está involucrado en cada complejo, es doloroso que puedan cerrar, vivimos tiempos como mucha incertidumbre”, dijo Vilar Villa.