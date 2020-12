Sonia Falcone lleva su arte a las pasarelas 

SAN JOSÉ DEL CABO. Con la participación de los diseñadores mexicanos de talla internacional Gregorio Sánchez y Daniel Espinosa, así como la colaboración de dos figuras de la moda norteamericana Tyler Ellis y Wendy Harrison, Sonia Falcone,presidenta de la Fundación AMA Saving The Oceans presentó su nueva colección de moda en el evento Cabo Chic AMA Designs by Sonia Falcone.

Teniendo a San José del Cabo como escenario, el evento se realizó en beneficio del medio ambiente y de las causas sociales. Con esta gala, Falcone anuncia su incursión en la industria de la moda presentando caftanes, vestidos, blusas, shorts, sombreros, carteras, accesorios, calzado y un vestido de novia.

“Yo no lo hice planeado, fue algo que surgió de forma espontánea, mi lado creativo necesitaba expresarse, lo más sorpresivo es que esto fue lo que me dejó la Covid-19, en medio de confinamiento mi creatividad explotó de una forma inesperada.



“Tomando en cuenta que necesitaba comprar ropa y que las tiendas estaban cerradas empecé a crear prendas muy femeninas, pero a la vez muy prácticas, así que compré telas de algodón y lino, que también fueran fáciles de llevar y lavar”, dijo Falcone.



En esta noche de glamour, amigos de la Fundación AMA Saving The Oceans como Frederic Vidal, Debora Straine, Juan Eduardo Alonso Cortez, Luciano Ginocchio, Evelyn Montero, Vanessa Fukunaga, Elizabeta Galimberti, Mauricio Cazares, el Dr. Will Hoskyns, entre otros, acompañaron a la empresaria y también artista plástica, todos respetando las medidas sanitarias y portando el cubre bocas obligatorio.



Durante la pasarela, los diseños fueron espectacularmente portados por modelos profesionales y destacados personajes de la sociedad de Cabo como Eugenie Falcone hija de La Directora artística de AMA Designs, Giorgia y Nicole Vela hijas del dueño del famoso restaurant Sunset Monalisa, Renata Erickson hija de la Chair del Evento, Andrea González, Emily Graham, Elena Alexeeva, Sinjin Licona, Gabriela Gastélum y Diana Alicia Casas, entre otras.

“La colección fue la sorpresa de la noche porque nadie esperaba todo esto; además, los accesorios de Daniel Espinosa coronaron mis creaciones, las hicieron lucir geniales. Estaría maravilloso poder saltar en un futuro próximo al diseño de joyas.



“Tanto Gregorio Sánchez como Daniel Espinosa me expresaron su deseo de realizar colaboraciones conmigo en un futuro, lo cual tiene que ver con que todo lo hago con mucho amor, dedicación y trabajo, así que estoy realmente sorprendida por la forma en que todos recibieron mis creaciones. Además, estoy muy contenta porque nos han invitado a llevar mis diseños a Portugal, Lisboa, Bolivia, Dubai y Shanghai”, dijo la señora Falcone.

Todo lo recaudado de esta colección, así como lo de la venta de los vestidos donados por Wendy Harrison y la cartera de Tyler Ellis se destinará a los programas de conservación de la vida marina, así como los sociales de la Fundación AMA Saving The Oceans, en donde se incluyen la creación del AMA Marine Life Museum y el apoyo al San Jose Down Syndrome Center.