Rebeca Maccise comparte tips para lucir en tendencia

La cena más especial del año, está cada vez más cerca, y comienza el dilema de toda mujer “¿qué me voy a poner?”. Aunque será una Navidad atípica, no quiere decir que esa noche no puedas lucir espléndida y dejar a un lado la ansiedad del confinamiento.

Es una celebración que nos invita a sentirnos llenos de ilusión y esperanza y que podemos reflejar a través de nuestra vestimenta, es por eso que la stylist y consultora en imagen, Rebeca Maccise, nos comparte tips y consejos para reinventar nuestro look navideño y con el que seguro te tomarás más de una foto.

“La tendencia top de esta temporada son los brillos, lentejuelas, prendas metálicas y colores súper vibrantes. Es importante tomar en cuenta que aunque estemos en una nueva normalidad, eso no es impedimento para sacar nuestras mejores galas”, dijo Rebeca a El Sol de México.

La experta quien ha ofrecido asesorías de moda para firmas como Michael Kors, Liverpool y Fashion Week Academy entre otras, recomendó que si se celebra de modo virtual, "el protagonismo en el look se tiene que llevar en la parte superior del cuerpo, sobre todo en los hombros, es por eso que los básicos para la Navidad digital son los suéteres oversize, las mangas abullonadas, chaleco de pelos, o blusas con detalles al frente, todas estas prendas pueden hacer match con diferentes y originales accesorios".

Otro de los básicos de la temporada son los leggins negros de piel, los little black dress, faldas metálicas o tornasol y vestidos strapless con medias transparentes. "Usa stilettos, los puntiagudos alargan más una silueta que los de punta cuadrada o redonda. El chiste es que te sientas cómoda para esa noche especial".

Maccise aconseja que si la idea es usar un total look, ya sea negro, blanco, rojo o verde, con pantalón-blusa, blusa-falda o vestido, hay que darle protagonismo a los accesorios con perlas que le darán un toque monocromático”.

Si no decides aún qué ponerte, la stylist recomienda que primero hay que tomar en cuenta el contexto en que celebrarás, si es con amigos o es un tema más casual combinar un ugly sweater con unos jeans, o falda, si quieres elegancia, los brillos son tus aliados.

Una de las creencias de esta temporada es que para la buena suerte hay que estrenar alguna prenda, sin embargo, Rebeca no es supersticiosa y recomienda: “No gastar y reutilizar nuestras prendas por tema de sustentabilidad y porque la idea es utilizar lo que tenemos en nuestro armario, si tienes alguna prenda que te hayas puesto el año pasado, te la puedes volver a poner complementando con otros accesorios en tendencia”.