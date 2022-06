El arcoiris se vuelve tendencia y llena las calles de color

Nuevamente los amantes de la moda se preparan con sus mejores y coloridos looks para conmemorar el Día del Orgullo LGBT+ que se celebra este mes en diferentes partes del mundo desde 1969.

Para ello, diversas marcas, como ya es tradición, desde hace algún tiempo, lanzan colecciones y prendas especiales para unirse a esta festividad y no sólo celebrar la diversidad, sino solidarizarse con diferentes asociaciones y programas que apoyan a miembros de la comunidad.

Cada una de estas propuestas llevan un mensaje de concientización para una sociedad más inclusiva en todas sus formas y contextos.

Joyas llenas de orgullo

El diseñador mexicano de joyas, Daniel Espinosa se une a esta conmemoración con joyas muy especiales que representan estos valores.

Se trata de la colección “Love is Love” que incluye solamente dos piezas de joyería, collares y brazaletes elaborados en plata con coloridas espinolitas, las piedras favoritas del creativo originario de Taxco, que para esta línea representan a km brillantes arcoíris.

Foto: Cortesía

Moda con causa

Bajo una inspiración setentera, este año la colección Pride de American Eagle, busca difundir el mensaje Color Your Own Rainbow (colorea tu propio arcoíris) y ser tú mismo con los pilares de la unidad y el amor.

Incluye jeans, denim shorts, chamarras de denim, t-shirts de algodón y accesorios. Entre las piezas estrella, destaca la Pride Trucker Jacket, que es la clásica chamarra de mezclilla con detalles representativos, además T-shirts con gráficos inspiradores y frases que empoderan y te invitan a vivir tu amor de manera libre.

La firma también busca llegar más allá con este lanzamiento, es por eso que un importante porcentaje de las ventas de esta colección se destinará a It Gets Better México, quienes buscan apoyar al empoderamiento de los jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer en México, demostrando que no están solos en el proceso.

Foto: Cortesía

Otra de las firmas que también apoyan a una buena causa es Guess Watches, quien continúa su compromiso con The Trevor Project, la organización de prevención del suicidio y de intervención en crisis para jóvenes LGBTQ más grande del mundo, con una colección especial.

Está diseñada con los colores simbólicos de la bandera del Orgullo y se presenta un duo de estilos con detalles coloridos en la esfera y la correa.

El primero es un brazalete de metal dorado cepillado con caja de 38 mm, con una atrevida ejecución de los once colores distintivos de la comunidad.

El segundo es un reloj deportivo, con una correa de silicona blanca que también integra los colores de la bandera del orgullo.

Foto: Cortesía

Un homenaje a la comunidad

Para este Pride 2022, la firma especialista en pantalones vaqueros, busca celebrar a los activistas y pioneros que iniciaron la lucha por la igualdad de derechos y visibilidad de la comunidad LGBTQ+.

Inspirados en los carteles de esa época y sus mensajes, Levi's ha creado una colección con la intención de enviar el mensaje “que la igualdad jamás va a pasar de moda”.

Todas las prendas y accesorios de esta colección son unisex o genderless, es decir, sin género, lo que se refleja en atractivas piezas como un corsé de mezclilla con cordones en la espalda y una falda de mezclilla, con pliegues laterales y un dije con cuentas que se desprende del parche trasero, que podría verse como una versión de la falda escocesa.