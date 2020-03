Mac Kroupensky ofrece conferencia en SAPICA Fashion Experience

El visionario y emprendedor Mac Kroupensky fue uno de los exponentes estelares de la primera edición de Sapica 2020 en la que la expuso la conversación “¡Megatendencias, capitalízalas a tu favor!” en la que habló de los avances de la tecnología y las ventas en un futuro.

Mac Kroupensky ofreció, en el “SAPICA Fashion Experience”, una conferencia extensa en la que habló del futuro y de los siguientes mercados económicos, dijo “El futuro exige tu grandeza”.

El ponente resaltó que hoy la inteligencia artificial puede ser utilizada para bien o para mal, pues es más poderosa que una bomba atómica y dijo “La tecnología es amoral”, Kroupensky resaltó herramientas usadas en la Internet como “Cambridge Analítica” y el “Blockchain”.

El líder de opinión sobre cómo sobresalir en el siglo XXI resaltó temas de la desmaterialización que produce la tecnología, comentó que en un futuro de la escasez a la abundancia. “El 80% de la tierra es dedicada a la tierra, a la agricultura, y que gracias a las granjas verticales el 50% utilizado regresará a la naturaleza.

Kroupensky comentó que el futuro no le pertenece a nadie, y su exposición fue un mensaje positivo para los años venideros “básicamente es que el futuro es inédito, que el binomio de futuro es más tecnología y más humanidad y que tenemos que empezar con el fin en mente cuál es la finalidad de los negocios, vende más cosas, a más gente por más dinero, más rápidamente o generar en forma rentable valor profundo real y duradero” dijo el hombre con más de 35 años de experiencia ejecutiva en la construcción de compañías, marcas e industrias.

“Si usted no le dedica espacio a su crecimiento personal, el futuro los va atropellar” dijo el líder de opinión Mac Kroupensky.

“La finalidad de los negocias es servir a los seres humanos, no utilizarlos como carne de cañón para masticarlos y escupirlos, al igual que se hizo con la tierra, no, tenemos nosotros que dignificar la vida humana y los negocios necesitan ser enfocados a servir, realmente a servir y no explotar” dijo en SAPICA Mac Kroupensky.