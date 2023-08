Lucas, de Odin Dupeyron, vuelve al Teatro Manuel Doblado

Odín Dupeyron regresa a León ahora con la obra Lucas, la cual se presentará el sábado 5 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Manuel Doblado.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), el escritor, director y actor confesó que León es uno de sus públicos más fieles y Odín busca llegar una vez más al corazón de la gente, además de buscar crear reflexión.

“El público de León son personas muy cultas, se nota desde cómo llegan al teatro, su puntualidad, como se comportan, se siente diferente y eso es padre y eso ha ayudado a que León sea una muy buena plaza”, aseveró.

Esta será la tercera vez que Lucas se presenta en León, el público por hora y media reflexionará sobre el amor. No del romanticismo, algo más profundo explicó que es de como cuando te encuentras con algo más profundo, cuando encuentras el amor en el lugar que no esperabas, cuando el amor te lleva hacer cosas que no esperabas.

“Mi trabajo siempre invita a la reflexión, te cuestiona cosas y te lanza preguntas de una manera divertida, amena, emocionante. La gente llora, se ríe, se emociona, se ríe otra vez y vuelve a llorar (...) una gran cantidad de emotividad que me parece importante para que el mensaje llegue”, dijo.

Sobre el éxito de su estilo literario e histriónico señaló que se debe a que es un trabajo que en todo momento habla desde su honestidad, lo que escribe y habla es de lo que él cree, desde el corazón. Como los escritores de antes que escribían no para hacerse famoso, lo hace para transmitir algo que le gusta.

Lucas es una comedia que habla de la amistad, el amor, compromiso, pero sobre todo de hacer lo que se debe y de cómo enfrentar lo inesperado, al mismo tiempo que expone las injusticias de un mundo donde hay roles impuestos y aprendidos a la fuerza.

La puesta envuelve al público asistente entre risas, reflexiones y más. Odín, la ha montado en varias ocasiones y ahora con nueva adaptación que se adapta perfectamente al contexto actual.

Lucas fue estrenada en 1995; es escrita, dirigida y estelarizada por Dupeyron, y cuenta con las actuaciones de Erik Díaz, Erika Blenher, Lourdes Gazza y Nando Estevané.