La bota siempre es tendencia

La bota vaquera en SAPICA es un artículo que según expositores se ha mantenido y al que la pandemia no afectó como a otras líneas de calzado. Comerciantes dicen tener óptimas ventas, siendo que las que más se comercializa son la de tipo rodeo, de trabajo y casual.

Pedro Ruíz quien es expositor en SAPICA, que “como todo la situación, todo bajó, pero sí se ha mantenido estable, más un poquito la bota roper de trabajo, la que se ha mantenido, sí hay venta pero está tranquilo” y añadió que los compradores buscan “la bota rodeo en suelas de hule”.

La empresa de Ruíz exporta hacia Estado Unidos en el estado de Texas, pero los pedidos no son los mismos, detalló son a la mitad “al 50%, si nos pedían mil pares, están pidiendo 500” y el precio de la bota al mayoreo es de 450 y 500 por par.

La expositora Paola Bueno comentó que para ser su primera vez en SAPICA sus ventas aumentaron “en estos tiempo sí hemos tenido bastante demanda; nacional sí hemos tenido varios pedidos, aquí nos ha funcionado aquí en SAPICA, muy muy bien, hemos tenido bastante pedidos. El martes le hicieron 300 pares y el martes al mediodía ya llevaba 150”.

Paola Bueno compartió a la OEM en Guanajuato que el producto más solicitado es la bota exótica con variaciones de color y detalló “nos está funcionando se llama canela que es de tubo alto y llega más a la rodilla y tiene barbas a los lados, el color es café, negro, vino y rojo, la bota exótica, entre más colorida esté, más gusta en los Estados Unidos, alguna no es exótica pero es más colorida, las bordadas que tiene un bordado muy llamativo colores turquesa, rosa, rojos, amarillos son lo que piden mucho en Estados Unidos”.

Sobre los precios detalló “tenemos de 1 mil 200, 1 mil 500, en mayoreo de 750 dependiendo el estilo, el mayoreo lo tomamos de 12 pares en adelante”, dijo la expositora Paola Bueno.

Leonardo Reyes desde hace 15 años asiste a SAPICA, opinó que la venta “va muy bien con todo y lo de la pandemia, nosotros seguimos teniendo trabajo y seguimos teniendo pedidos de lo que es bota de trabajo, bota vaquera, el botín, el botín charro, todo es para Estados Unidos y parte de la República Mexicana, de Zacatecas hacia arriba, las fronteras es donde se sigue vendiendo la bota, y más la rodeo”.

Otro producto de calzado en bota, dijo Leonardo, es el versátil, entre lo formal y para el trabajo “es bota vaquera con suela de trabajo y la puedes usar en el trabajo, nada más la limpias y la puedes usar con pantalón normal”.

Dijo Leonardo que sus ventas aumentaron en línea, a distancia “la mayoría ya son por teléfono, por lo mismo que no quieren arriesgarse a la pandemia, muchos están renuentes y tienen miedo” y detalló que presencialmente ha vendido una cantidad de 350 pares.

La calidad más que el precio

Leonardo compartió que el comprador ya es más exigente con lo que se le vende, pues no importa el precio, pone especial énfasis en que el artículo tenga amplia durabilidad “es la calidad de la bota, no es una bota muy cara ni muy barata, es un precio que mucha gente dice, sí está muy caro, compara calidad y regresan, se la llevan al precio, la calidad es lo que vende, no la cantidad, ellos solamente ven el tipo de materiales y con eso se convencen porque sus clientes conocen dicen me aguantó, me cuesta más cara pero la vuelvo a comprar porque sé que estoy comprando calidad”.