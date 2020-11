José Julián Rivas representará a Guanajuato en el certamen Mr Model Junior México 2020

José Julián Rivas es ya el representante oficial de Guanajuato para el certamen Mister Model Junior México 2020, la presentación oficial del candidato se realizó en “Facebook live” en donde expresó su agradecimiento por ser quien represente al estado como guanajuatense.

El titular estatal para Mister Model Jr 2020 se presentó de manera oficial y se escogió por sus aptitudes a lo que el representante de Mr. Model Junior Guanajuato comentó que “sabemos que es un representante digno de sus fans, es una de las personas que llevan un preparación exhaustiva de preparación en todo los ámbitos que este certamen requiere, en las pasarelas, las poses, el crecimiento personal, el crecimiento emocional, es para nosotros un orgullo la persona que va estar representando al estado de Guanajuato”.

El candidato quien porta actualmente el título de Guanajuato Mr. Model Junior es José Julián Rivas de 18 años estudiante de la carrera Administración de empresas, expresó el cómo se siente tras esta elección “realmente me siento muy agradecido por la oportunidad, estoy consciente de que tengo un gran cargo”.

Rivas resaltó que fue complicado para él el ser el candidato idóneo pues combina sus estudios con su preparación “realmente ha sido muy difícil por mis estudios, yo creo que he buscado la forma de adaptarme a esto y también por las condiciones del Covid. Mi familia me ha apoyado demasiado”.

“Lo que más me gusta de mi preparación es que he podido aprender cosas que me pueden ayudar en el futuro, he conocido personas nuevas que me han platicado de sus proyectos “comentó José Julián.

“Al certamen llegué por una invitación, era para hacer un casting y quedé. Dentro del certamen creo que es demostrar y dejar en alto a mi estado y demostrar a las personas que dentro de estos certámenes no es de tener un cuerpo bonito o un cuerpo súper marcado sino que somos personas que tenemos metas en la vida” destacó el representante de Mr. Model Junior Guanajuato.

“Me siento muy emocionado, muy agradecido, pues es un estado lleno de cultura” dijo José Julián Rivas.