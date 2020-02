Gabriela García regresa a casa luego de once años

La cantante, bailarina y actriz, Gabriela García de 28 años de edad, orgullosamente leonesa y mexicana, se estará presentando por primera vez en México, en dos actuaciones en el estado de Guanajuato este mes de febrero.

Gabriela se ha preparado y hecho su carrera artística en el continente Europeo desde los 12 años de edad, que partió por primera vez a Inglaterra, tiempo donde encontró su pasión por el baile y al poco después descubrió el canto, otra área de oportunidad en su persona.

Firme creyente de sus sueños, decidió abandonar toda comodidad para lograr sus objetivos, logrando ya tener 11 años viviendo en ciudad de Londres y dedicada de lleno a su carrera de cantante teatral y pisado importantes escenarios en el viejo continente.

La próxima semana

Las presentaciones serán en dos días, el próximo viernes 21 de febrero a las 20:30 de la noche en el emblemático Teatro Juárez de la capital del Estado y el sábado 22, en el Teatro Bicentenario de León a las 19 horas con el mismo programa y piezas del musical West Side Story, basada en la obra de Romeo y Julieta.

“Escogimos las canciones específicamente para lo que necesita León, México y el mundo; no solo quiero cantar porque me escuche bonito; escogí las canciones para que la gente no supiera que eran de musicales, inspiran a niñas que digan si se puede”, indicó en entrevista para la OEM Guanajuato.

El espectáculo será abierto con las danzas simbólicas de la obra West Side Story, que incluye ritmos como mambo, salsa, música clásica y contemporánea, mientras que Gaby García, interpretará piezas del musical y música clásica contemporánea, como el himno del equipo Liverpool, “You never walk alone”, “Somewhere” y más.

Para engalanar las dos veladas de magistral música teatral, estará Gaby García ensamblando su educada voz con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, alrededor de 80 músicos en escena, todos dirigidos por el maestro Beltrán.