Entrevista con Bernardo Fernández, creador de novelas gráficas

Bernardo Fernández Bef, creador de novelas gráficas como “La Calavera de Cristal”, “Habla María”, “Tiempo de alacranes” y “Uncle Bill” nos compartió que una sus misiones en su ámbito profesional es que, los que no leen cómic, descubran en la narrativa de viñetas una herramienta poderosa de contar historias.

En el marco del Festival del Cómic el ilustrador e historiador, Bernardo Fernández que firma como Bef, nos compartió que siempre quiso dedicarle a contar historias a través del cómic, dijo “siento gran felicidad de poder dedicarme a lo que yo quería cuando tenía 8 años y es una profunda alegría de haberlo logrado y eso que no era una carrera o una cuestión como muy seria y formal, sin embargo lo es”.

El historietista resaltó que el mundo de las historietas ha logrado relevancia en México y platicó que “era complicado en este país y he logrado hacer una carrera creativa y dedicarme cien por ciento a mi labor”.

Bef nos compartió cómo fueron sus inicios como narrador gráfico “la primera vez que cobré por dibujar, fue en 1990, estoy cumpliendo 30 años de ser ilustrador y grafista profesional”.

Bef nos platicó cómo es que era vista la industria de la historieta en nuestro país y cómo es que se ha logrado legitimar como arte “tiene orígenes muy modestos de prensa popular, mal vistos, del pasquines y siempre que hablamos de una forma de cultura especial, siempre decimos ahí está leyendo su Memin Pinguin, su libro vaquero, lo tenemos ubicado de una forma muy populachera, hasta despreciable”.

Durante muchos años a mí y a muchos creadores nos ha tocado legitimarlo tan válido como el cine y la literatura para contar y cómicas todo tipo de historias

El ilustrador mexicano dijo que el cómic es una herramienta para contar historias, para desarrollar historias potentes “hago cómics para los que no leen cómics, hay un público como muy fiel que lee cómics de Marvel o DC o de ambos, pero a mí me interesa la gente que normalmente no los lee y puede descubrir en ellos esta capacidad narrativa y esta potencia mediática”.

La frase: “mi misión es lograr comunicarle a la gente que no es o que no ha descubierto en los cómics esta capacidad en los cómics, poderlos comunicar “dijo Bernardo Fernández BEF.

Bernardo Fernández dijo que hoy el cómic explora una basta variedad de temas dijo “hay una gran variedad y pareciera que hay tantos temas como autores y eso me emociona mucho porque hay gente que pude hacer historieta fantasías, de ciencia ficción, intimista de historias autobiográficas hay quienes están haciendo periodismo, hay un libro que acaban de sacar que se llama vivos se los llevaron un reportaje en forma de cómic de los desaparecidos, de los 43 de Iguala, un montón de creadores, muchos de ellos mujeres”.