[VIDEO] Diseñador de León viste a Christian Nodal para su presentación en "Nuestra Belleza Latina”

León Gto.- El diseñador guanajuatense Gilberto Brizuela, presumió a través de sus redes sociales que una vez más fue elegido por el cantante Christian Nodal para confeccionar un traje que portó en la final del concurso de belleza.

Gilberto Brizuela, es egresado de la carrera de arquitectura del Tec de Monterrey, además es fundador de la marca leonesa “Sereno del Sordo - Made to Mesure”, la cual está especializada en trajes de alta costura y a la media para caballeros, donde ofrece más de mil telas importadas desde Italia, además de diseños únicos y detalles personalizados en cada traje, además de diseños únicos.

El pasado lunes por la noche, el diseñador compartió una serie de imágenes de un traje en color blanco con una descripción donde describe que el traje diseñado es para el artista Christian Nodal, al mismo tiempo que manifestó estar feliz de vestir a este artista y sobre todo un momento que perpetuara en la memoria de Gilberto Brizuela.

“Cuando supe que tenía la increíble oportunidad de diseñar piezas únicas que serán testigo de los momentos más trascendentales en la vida de Christian, sentía que se me salía el corazón del cuerpo. Quise que cada detalle fuera perfecto y las incontables noches de desvelo me parecían tan inspiradoras que no podía dejar de pensar en cada elemento que formaría parte de estos increíbles trajes”, se leía en la publicación.

Tanto los fans de Nodal y sobre todo los amigos y conocidos de este gran diseñador, manifestaron su entusiasmo por la realización del traje que el cantante vistió en la final del concurso de belleza “Nuestra Belleza Latina”.

Sin embargo, no es el primer traje que Gilberto diseña para Christian, ya que anteriormente tomó las medidas del cantante de regional mexicano para la realización del traje que portó para su matrimonio con la cantante pop Belinda.

Brizuela agradeció la sencillez, la nobleza y la calidez de Nodal, “Es un gran honor para mí, que siendo un artista de talla internacional y teniendo al alcance infinitas marcas, decidas apostar por el talento nacional de grandes soñadores como tú, que enalteces nuestro país todos los días a través de tu música. Deseo de todo corazón que cada una de las piezas que realicé para ti, sean testigo de momentos que ericen tu piel e inunden tu alma”, concluyó.