Celebra Exponómada su novena edición

Expo nómada, muestra fotográfica, que cada reúne el talento y la visión de distintos creadores fotográficos, celebró su noveno año consecutivo en Atelier Monte León con una exposición de 38 fotografías que retratan distintas tendencias y temas.

Por noveno año consecutivo Exponómada reúne la pasión de la fotografía de este grupo fotográfico que en esta ocasión propuso 38 fotografías de diferentes fotógrafos, cada uno expuso sus propuestas diferente entre los que se pueden apreciar fauna, paisaje, motivos religiosos y conceptuales.

María Gómez Bulle y Pili García Plascencia inauguraron la novena muestra con el corte listón “la importancia de esta exposición para nosotros como organizadores pues fue contra los pronósticos con lo de la pandemia, veíamos que iba terminando el año y pensábamos en cancelarla todo era contra viento y marea, pero nos resistimos a dejarnos vencer por una situación gacha, prepárense para la décima que va a ver gran fiesta”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local [VIDEO] Regresa Guanajuato al semáforo rojo

Pili García Plascencia una de la organizadores de Exponómada junto a María Gómez Bulle y Tomás Castelazo compartió para El Sol de León que “muy satisfecha porque hemos tenido mucha participación en los últimos años y el grupo ha tenido un crecimiento muy padres, este año estuvimos a punto de no tener exposición por toda la situación, pero a pesar de todo tuvimos muy buena respuesta, decidido no suspender aunque no pudimos hacer evento abierto al público, aquí va estar dos meses”.