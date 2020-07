Cecilia Castañeda tomará posesión como nueva presidenta del CCCAS

Cecilia Castañeda Espinosa tomará posesión como la nueva presidenta entrante del Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicios A.C., en entrevista con El Sol de León habló de los retos de dirigir la asociación de la que ha formado parte por 7 años.

La actual presidenta del CCCAS forma parte del Club Rotario León Cerro Gordo A.C. nos compartió que ingresó con la convicción de ayudar a las personas “me canta el servicio y disfruto del servicio y es muy bonito ver las caras cuando uno ayuda a los más necesitados y los más vulnerables”.

“Le doy gracias a Dios por haberme puesto en este camino porque yo les digo que no hay coincidencias, hay diosidencias, yo la verdad les agradezco mucho a mi familia porque uno entrega mucha parte de tu tiempo, y le agradezco a mi club, a mis hijos sobre todo, la paciencia que me tienen porque sí dedica uno mucho tiempo, la verdad lo disfruto y lo hago por gusto”, dijo Castañeda para la OEM.

Cecilia Castañeda ha sido presidente del Club Rotario de León Cerro Gordo del 2013-2014 después se integró en la Mesa Directiva del CCCAS como Secretaria y Vicepresidenta de esta misma asociación, comentó que participó en diversas actividades como ferias de la salud, Macrotomobola y eventos a lo largo del año cómo apoyo de adultos mayores.

Cecilia nos compartió que recibe la presidencia del Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicios A.C con una gran entrega y comprometida para ayudar “es una gran compromiso, les agradezco a todos la confianza y a todas las asociaciones, me entusiasma esta oportunidad de representar a tanta gente valiosa, a tanta gente que dedica el esfuerzo y que trabaja también por los que más necesitan, y los recibo con mucho gusto y con mucha entrega”.

Castañeda Espinosa reflexionó acerca de los actuales días que se viven de contingencia sanitaria, pues tomará protesta este próximo viernes 10 de julio “esta pandemia tengo una frase que me gusta, les digo que el analfabeta de este siglo, no es el que no sabe leer y escribir, sino el que no se sabe adaptar a los cambios y a mí me gusta ser de esas personas que aprende la lección y aprende de todo y hoy creo que tenemos la gran oportunidad de hacer una pausa, en poder tener este tiempo de tranquilidad y de tiempo con nuestra familia de introspección de conciencia y de poder crear muchas cosas diferentes, a eso es a lo que nos ha llevado esta pandemia”.

“Sé que el reto es muy grande pero confío también en nuestra gran capacidad de resiliencia y en que nuestro cambio sea adaptación y se presente cada día mejor hay que poner todo de nuestra parte porque no será un cambio fácil pero a nada que no podamos adaptarnos”, enfatizó la nueva presidenta del CCCAS.

Ante los nuevos retos que representa el dirigir el CCCAS, Castañeda comentó que “yo creo que aquí, definitivamente, la unión hace la fuerza, y mi forma de trabajar siempre ha sido inclusiva, está es la que me va a regir este año de Presidenta del Consejo, y yo escucharé todas las voces y todas las propuestas serán bienvenidas, siempre me he regido por el ámbito de cooperar y el ámbito de respeto, todas las acciones que se vienen realizando se continuarán con ellas con sus debidas reglas, sobre todo respetando las cuestiones de sanidad, nuestra toma de protesta será este viernes y Niño haremos virtual y co y Jeremías con todas nuestras sesiones mes con mes hasta que nos lo permitan volvernos a juntar”.

Cecilia resaltó el papel de Guillermo González como Presidente saliente “admiro mucho a Memo y venimos trabajando desde el año pasado juntos y le daré continuidad a todo esto, habrá nuevas propuestas, la verdad somos un gran equipo y los equipos trabajan juntos y cuando uno forma un gran equipo las cosas se ven reflejadas, no con palabras con hechos”, dijo la Presidente del CCCAS.