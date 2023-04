Tragedia, la sombra que acompaña a muchos migrantes

El año pasado, una tragedia nos cimbró a todos los mexicanos: un camión que trasladaba a 67 migrantes indocumentados fue abandonado en una carretera de San Antonio, Texas, dejando como saldo 53 personas muertas por asfixia. Por testimonios de algunos sobrevivientes, se supo que los “coyotes” les quitaron sus celulares y los rociaron con especias para que los perros no los detectaran en los retenes. El desenlace fue mundialmente conocido. Cuando parece que la migración ya nos ha mostrado su parte más dolorosa, siempre ocurre algún hecho que nos hace recordar que este camino que toman miles de personas a diario en todas partes del mundo no siempre tiene un feliz retorno. Hace dos semanas, otra tragedia volvió a llenarnos lo ojos de asombro y de dolor: 39 migrantes originarios de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela murieron en un incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Angustia, impotencia y ausencia es lo que, tristemente, nos envuelve nuevamente al ser testigos de hechos como éste.

Se sabe que el siniestro comenzó porque algunos migrantes prendieron fuego a colchones en protesta porque, presumiblemente, iban a ser deportados. Sin embargo, sería injusto culparlos, ya que su deseo, como el de todos los migrantes, era únicamente seguir su camino y llegar a su destino para ocuparse con sangre, sudor y lágrimas a mejorar su futuro y el de sus familias. Para algunos protectores de los derechos humanos, esta tragedia podría ser la chispa que prenda la mecha. En entrevistas que algunos habitantes de Ciudad Juárez han brindado a distintos medios internacionales, comentan que la situación es cada vez más complicada. Piden a las autoridades locales (no solo a las autoridades nacionales) medidas urgentes para controlar el flujo de migrantes, ya que ven aún lejana una política migratoria entre Estados Unidos y de México que solucione de raíz este flujo inusitado de personas.

Pero, ¿qué está ocurriendo con la migración que cada vez provoca más sucesos tan terribles? La movilización de personas ha evolucionado drásticamente en las últimas décadas. De los corridos que escuchábamos a finales de los años setenta, sobre todo de Los Tigres del Norte, como La tumba del mojado o La Jaula de oro, sólo queda la imagen heroica y aventurera de los migrantes. Sabemos por las historias de nuestros abuelos, padres o tíos que en otros tiempos llegar al “otro lado” era cuestión de agallas, pocos recursos y suerte. No obstante, hoy en día irse de indocumentado a los Estados Unidos es muy diferente a aquellos años y las muertes de migrantes aumentan día a día. Algunos especialistas creen que se debe a que las políticas de control fronterizo se han endurecido, empujando a los migrantes a rutas cada vez más remotas e inhóspitas. Además, el tráfico de indocumentados es un negocio ilícito que genera seis mil 750 millones de dólares anuales, según las Naciones Unidas.

Tristemente, estas historias son cada vez más visibles. En uno de mis artículos mencioné que las personas abandonan sus países por varias causas: falta de oportunidades, golpes de estado, catástrofes naturales, violencia… inseguridad. Y si a eso le sumamos que durante su movilización sufren riesgos muy graves, como agresiones y secuestros, su traslado se convierte en una terrible odisea. Cuando ocurrió lo de Ciudad Juárez, Giovanni Lepri, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, publicó en sus redes sociales: “Estoy sumamente consternado por el lamentable incidente. Mis condolencias a sus amigos y familiares. Esto no debió ocurrir”. Su última frase es lapidaria, porque, así como no debió ocurrir lo de Ciudad Juárez, tampoco lo que sucedió en San Antonio. ¿Qué pueden hacer organizaciones como la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (Conofam), siendo entidades humanitarias y no fiscalías? Crear protocolos de atención para los migrantes y sus familias, como lo hemos hecho en la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. Estos protocolos deben incluir acciones en que las instituciones de atención al migrante y sus familias trabajen de manera transversal con las instancias pertinentes de los gobiernos estatales y federales. Lo mínimo que podemos hacer es no cerrar los ojos y acompañar a los que han sufrido violencia por su vulnerabilidad como migrantes. Debemos, lo más que podamos, ser solidarios con el dolor que los migrantes dejan en sus hogares por su ausencia, sobre todo cuando sufren alguna calamidad como ésta.

Como hemos visto, la migración es un viaje que no siempre tiene un feliz retorno. Las personas que año con año abandonan su hogar rebasan ya 281 millones de migrantes en todo el mundo, según las Naciones Unidas. ¿Pondremos atención al llamado de Giovanni Lepri? ¿Reconoceremos que hay grandes retos con relación a la migración, pero, sin cerrar los ojos al sufrimiento humano, diremos “esto no debió suceder”?

Y tú, ¿qué opinas?

Secretario del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato

Facebook @juanhernandez.org

Twitter @JuanHernadezS