Terremoto en México retumba hasta España

Claudia Sheinbaum envió el 25 de septiembre una carta al jefe de gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, para justificar por qué no invitó al rey Felipe VI a su investidura como presidenta.

Alega que el rey no contestó a López Obrador, por escrito, otra carta que éste le envió en marzo del 2019, exigiendo “el reconocimiento de los agravios causados” a los pueblos originarios en la conquista. El rey expresó entonces: “… la conquista fue llevada a cabo por el reino de Castilla, no por España, que aún no existía como tal, y los conquistadores (no los españoles) conquistaron a los mexicas, los aztecas, no a los mexicanos” (que tampoco existían como tal). La presidenta afirma: “es en los pueblos indígenas donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México”. Entonces ¿la raíz castellana, luego hispana, no es igual de trascendente para López Obrador y Sheinbaum? Si hoy la mayoría habláramos náhuatl, adorásemos a Tlaloc o a Coatlicue, nos llamásemos Xicoténcatl o Moctezuma ¿seríamos México? ¿Se sostendría la grandeza en una sola raíz? El presidente español le contestó: “es inaceptable e inexplicable la exclusión del rey, jefe del Estado Español”; sugirió que fue presionada por López Obrador y su esposa. Y no enviará representante.

Ningún jefe de estado de Europa, Asia, África y Oceanía vendrá. Ni de Canadá y Estados Unidos. De 228 invitados ¡solo 16 aceptaron! Sí invitó a dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esos son amores perros.

El mestizaje de México y de los otros países al sur es inocultable. Obra de culturas prehispánicas y de la civilización peninsular, con sus excelencias y miserias. Hoy, con tufo marxista confrontan a supuestos contrarios. Con anteojeras ideológicas el mundo estaría hoy reclamando absurdos: los judíos al gobierno de Egipto, agravios faraónicos (¿lo harás, Claudia?); los conquistados de Alejandro Magno a Grecia. ¿Los agraviados de Roma, a Italia, que entonces tampoco existía? A la Francia napoleónica, egipcios, griegos, españoles. Pueblos de Norteamérica y África a imperios europeos. Otros a Alemania, Japón o Rusia. Acá ¿cholultecas, tlaxcaltecas, tepanecas, pueden reclamar al gobierno de México agravios aztecas?

La conquista de Hernán Cortés no se entiende sin la colaboración de pueblos originarios, agraviados por los aztecas. Sí hubo abusos (en todos los imperios). Junto a una inmensa labor de evangelización y culturización. Se mezcló la civilización occidental, de raíces grecolatinas y judeocristianas. Claroscuros hay. (Elocuente es el número de sitios o cocinas de Iberoamérica declarados por la Unesco “Patrimonio de la Humanidad”. Por esa heredad mestiza. Nada así en excolonias inglesas). Por la tutela de un Antonio de Mendoza o Vasco de Quiroga, cuántas universidades, hospitales o catedrales. Fuimos virreinato, muy distinto a colonias inglesas destructoras de todo vestigio de civilización local (habría acá algunas reservas de indios en lugares turísticos).

Arturo Pérez-Reverte, miembro de la Real Academia Española, comentó la carta de Sheinbaum: “Albergaba ciertas dudas sobre si López Obrador y Claudia Sheinbaum eran imbéciles, oportunistas, demagogos, sinvergüenzas o las cuatro cosas a la vez. Este comunicado me lo aclara todo”. El escritor sabe qué significan estos adjetivos, le he leído treintena de libros

A los entonces príncipes Felipe y Letizia los saludé en Medellín, Colombia (así debió llamarse el continente, por Colón), en 2009. En ocasión de homenaje a víctimas del terrorismo de España, Colombia y México. Yo en la comitiva del presidente Calderón. El domingo anterior convivimos, informal, en una finca del presidente Álvaro Uribe, quien al trotar su caballo de paso fino colombiano puso a los príncipes de postes (!). Me asombró su sencillez y accesibilidad: como en 2001 lo percibí de los reyes Juan Carlos y Sofía, en el Pardo, en visita oficial de Fox a España.

En México-Tenochtitlan tiembla fuerte en septiembre. El cuestionario fundamental es quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Es bueno saber quién es tu padre y madre? Yo soy y me siento mestizo, sin complejos. Vienen sismos demoledores: los criollos Obrador y Müller no dejan el poder: el primero de octubre, Maximato: ¡A las calles!

Analista político

@jalcants