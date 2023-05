Tech trends | La tragedia migrante ahora digitalizada

La migración ha sido parte integral de la humanidad. En un inicio migrábamos por comida, buscando animales para cazar, después migramos con la primera guerra mundial, la guerra civil española y segunda guerra mundial, más adelante migramos por la revolución industrial buscando trabajo en las fábricas y las grandes ciudades ocasionando una explosión demográfica y dando lugar a las grandes urbes.

Hoy, migramos buscando igualdad, la globalización ha traído muchísimas ventajas, pero la desigualdad se ha catapultado en las últimas décadas. Hoy, nuevamente migramos por comida, pero también por inseguridad y últimamente también por el cambio climático. Es así como la migración, el pertenecer a un mismo planeta, pero dividido, nos ha acompañado y acompañará por toda nuestra existencia y debemos prepararnos para seguir conviviendo con este fenómeno que es parte de nuestro ADN.

Uno de los puntos neurálgicos de la migración permanente es los Estados Unidos de América; un gran país que ofrece lo que se carece en muchos otros; igualdad de oportunidades, seguridad, trabajo, educación y lo más importante, esperanza, esa que nutre de ideas y sueños a los millones de migrantes que se atreven a cruzar al "otro lado".

Hace apenas unos días el gobierno de los Estados Unidos cerró el Título 42 que permitía las devoluciones inmediatas de migrantes derivado de la pandemia por Covid-19. Con ese pretexto, las organizaciones criminales de tráfico ilegal de personas alimentaron el sueño de que ahora "todos podrían pasar" y los gobiernos de México y Estados Unidos esperan un flujo migratorio más importante de lo normal.

Con esto en mente, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, la CBP (Custom and Border Protection) actualizó el alcance de la aplicación CBP One que ofrecería a los migrantes que solicitaran su ingreso formal una vía de comunicación digital con el gobierno de los estados Unidos sin tener que estar presentes. ¿La idea? controlar y manejar los flujos migratorios dando trámite a los miles y miles de solicitudes de asilo pero de forma ordenada y no en hordas de gente tratando de entrar por la fuerza.

Los números son brutales, más de 200 mil migrantes al mes intentan cruzar por la frontera norte de México a los Estados Unidos, tan solo en 2022 se registraron 2.4 millones de intentos de cruces y este número es el documentado. El intento de ordenar la migración a través de los medios digitales va a ser un camino complicado en un inicio, mucha resistencia de la gente que físicamente quiere ser atendida y miles de millones de dólares de bandas criminales beneficiadas por el cruce ilegal de personas, pero una vez que la plataforma se estabilice en el número de solicitudes y la gente recomiende su uso va a ayudar a salvar miles de vidas perdidas en el camino del sueño americano.