Definitivamente no somos republicanos. No estamos acostumbrados a convivir con igualdad, aunque éste sea un principio enfatizado en nuestra Constitución y la cimentación de nuestra República. En la retórica es edificante; en la práctica un absoluto fallido.

Un sinfín de ejemplos servirían para evidenciar nuestro desprecio por esa equiparación. Comenzando por la salud y la educación, no la usamos si podemos utilizar la particular. No nos gustan los casamientos colectivos, repudiamos cada vez que podemos el transporte colectivo y priorizamos el hacernos de un vehículo a la primera posibilidad y, peor aún, lo consideramos una necesidad y símbolo de inversión o patrimonio. Hemos olvidado el vivir en vecindad y procuramos el aislamiento, aun viviendo en fraccionamientos. Elegimos siempre la trampa, el favor o el soborno para obtener una facilidad, un privilegio y hacerse de la vista gorda para vencer dificultades que la mayoría tiene que enfrentar sin otro remedio que permanecer en la fila, a la espera de que la burocracia tan viciada pueda ser derrotada o de señales de querer renacer.

Cuando la fila del tráfico es inevitable, buscamos la manera de burlarla aun en perjuicio de quienes intentan respetarla. Buscamos vacantes a las cuales no calificamos. Creemos que nuestro tiempo es más valioso que el del resto y que por el hecho de existir, merecemos un trato especial o de favoritismo. Todo esto esta tan arraigado en nuestra conciencia, que hasta parece aburrido discutir sobre ello. Es la norma, la costumbre de lo cotidiano. A cada año que pasa, ese hábito arraigado deja de ser molesto y comienza a sentirse parecido a estar haciendo lo correcto. Nada más equivocado y vergonzoso que ello.

Vivimos en una época donde el sentido común esta siendo sustituido por una ideología personal o de partidos, que basándose en representar a cierta mayoría, buscan imponer su filosofía y pensamiento como el verdaderamente correcto para vivir y convivir. No sólo es México y su Cuarta Transformación apabullante, lo son también la gran mayoría de regiones, tanto en aquellas de primer mundo como las más castigadas.

Hay un largo camino por ser recorrido hasta podernos acostumbrar y referirnos como ciudadanos iguales. No es malo ser diferente, la misma naturaleza nos provee de diferencias tanto notables como imperceptibles, pero es responsabilidad humana el eliminar con voluntad, esfuerzo y sacrificio aquellas diferencias que nos distancian como ciudadanos y nos deshumaniza. Mientras no estemos convencidos de que el simple hecho de integrar la especia humana nos impone y obliga asumir el compromiso de respetar la dignidad de la persona y el precepto de igualdad sin tergiversarlo a nuestra conveniencia.

Querido lector. Llega esa época del año que nos sensibiliza o nos brinda la percepción de intentar hacer balance y conciencia sobre lo que se ha dejado de hacer, pero sobretodo lo que podemos hacer. Y todos necesitamos hacer un examen de conciencia: ¿estamos construyendo una sociedad igualitaria basada en la solidaridad y con vocación de convivencia fraterna o nos estamos alejando cada vez mas de ello? Hasta la próxima.