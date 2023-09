Reflejos del Sol | Ale ¿La Ebrard de Guanajuato?

ALE ¿LA EBRARD DE GUANAJUATO?

Por fin se están poniendo de acuerdo en el Partido Acción Nacional en Guanajuato. En el seno de la mesa política que coordina Marco Antonio Adame, surgió una propuesta que las aspirantes aceptaron: cada una de ellas va a proponer la realización de una encuesta para preguntar a los panistas quién desea que sea su candidata: Libia Dennise García Muñoz Ledo, hoy Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Sedeshu; Alejandra Gutiérrez Campos, hoy alcaldesa de León y la senadora Alejandra Reynoso, la "Wera".

Adicionalmente, el Partido Acción Nacional realizaría una encuesta a manera de "desempate" si fuera necesario, según informó Eduardo López Mares, presidente del PAN estatal, está misma semana.





¿EN QUÉ SE PARECEN?

Cuando uno observa el panorama completo se puede apreciar que la alcaldesa de León ha seguido un camino relativamente parecido al que transitó Marcelo Ebrard en Morena. Propuso el método de selección y este fue aceptado. Pero si Ale no resultara favorecida en las encuestas ¿aceptará la decisión? o ¿seguirá los pasos de Ebrard para, dentro de su Partido empezar a desgastar la situación hasta llegar al rompimiento?

La diferencia, claro está, radica en que Marcelo Ebrard ya no tiene ningún cargo público mientras que Alejandra Gutiérrez sigue siendo presidenta municipal de León. Y ella tiene que decidir, si le interesa reelegirse, ya no iría por la gubernatura. No será como el caso de Ricardo Sheffield –ex jefe de Ale–, quien se vino a Guanajuato a contender en las elecciones intermedias y al final, luego de perder, regresó cómodamente a su oficina de la Profeco.

López Mares informó también que entre el 1 y el 7 de octubre 20 alcaldes, 28 índicos y 145 regidores panistas tienen que señalar si les interesa reelegirse consecutivamente, pero si no lo presentan significa que no les interesa.

Cualquier gobernante experimenta una curva de aprendizaje que lleva un tiempo concluir. No cabe duda que Alejandra Gutiérrez la ha completado y es ya una experimentada alcaldesa de León. Sería bueno preguntarle a los leoneses si preferirían que Ale se fuera de gobernadora o que mejor se quedara a gobernar tres años más. Es muy probable que optaran porque se quedara más tiempo.





EL TIEMPO VUELA





El propio López Mares advirtió que el PAN estatal trataría de llevar a cabo las encuestas ¡antes de que acabe septiembre! Si es el caso se tienen que apurar, ya que para eso falta sólo una quincena, a menos que sean telefónicas.

Todo el tiempo los y las políticos y aspirantes a cargos de elección popular se la pasan diciendo que “lo importante no es el interés personal sino el de su partido y el de la ciudadanía”. Entonces ¿qué vale más? ¿“Quiero más ahora mismo” o “Todos para uno y uno para todos”?

En realidad, todos los presidentes municipales deberían sentirse afortunados por tener la posibilidad, no como antes, de elaborar un plan de gobierno de seis años, siempre se quejan de que tres años son muy pocos para consolidar todos sus proyectos.





LORENA ALFARO FIRME EN IRAPUATO





Por eso, vale la pena destacar que el PAN ya no está considerando a las cuatro mujeres que Marko Cortés señaló que podrían ser candidatas. Eso fue porque una de las mencionadas abiertamente ha dicho que lo que le interesa es reelegirse para concretar metas y propósitos desarrollados durante su primer trienio: Lorena Alfaro en Irapuato.

No faltará quien diga que Alfaro no siguió en la carrera por la gubernatura porque no tenía posibilidades, pero la realidad es que ella no se ha despegado de Irapuato porque sabe que el trabajo que ha desarrollado se vería truncado si su partido eligiera otro candidato.

Eso quiere decir que no ve a su municipio como “plato de segunda” sino todo lo contrario, como una responsabilidad para continuar y consolidar las acciones realizadas. Este 22 de septiembre rendirá su segundo informe de gobierno. Ahí se verá lo que ha logrado en dos años, lo que viene y sobre todo los apoyos con que cuenta no sólo en el presidium sino desde las gradas.