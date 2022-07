Reflejos de Sol | ¿Ya fueron al GIFF?

Con mucha frecuencia los medios de comunicación “cubrimos” las ceremonias, las inauguraciones, los discursos oficiales y los cortes de listón y luego nos olvidamos de los temas. Por eso en los Soles de Guanajuato estamos tratando de hacer una cobertura completa del Festival Internacional de Cine de Guanajuato que va más allá de su inauguración.

Pero lo que realmente cuenta en un festival de cine es el público. La diferencia entre ir cualquier día al cine y asistir al GIFF es que el Festival de Cine de Guanajuato es un esfuerzo que se construye a lo largo del año para mostrar una mirada al México de hoy.

El Festival es también una competencia. Por eso, tenemos jueces de talla internacional: Sofía Espinosa, Mejor Actriz en GIFF por Vete más lejos Alicia y ganadora de la Diosa de Plata a la Mejor Actriz del cine mexicano en 2015. Ariel Escalante, quien obtuvo el Kommersant Weekend Prize en el Festival Internacional de Cine de Moscú, recibió el Premio Nacional de Cultura de Costa Rica en 2018. Y Rodrigo Guardiola, baterista de la banda mexicana Zoé.

Para calificar el mejor largometraje mexicano: Jennifer Clement, presidenta emérita de Pen International; Jin Jangguang, del prestigiado Festival de Cine de Beijing y Armando Espitia, quien tuvo el personaje estelar en Heli de Amat Escalante y en la Selección Oficial en Cannes 2013. Fue nominado al Ariel como Mejor Actor y ganó la Diosa de Plata a Revelación Masculina.

Repasemos algunas muestras de lo que nos trae el GIFF en su selección oficial.

SELECCIÓN OFICIAL: BREAKING LA VIDA

Esta película fue dirigida por Abraham Escobedo-Salas. El largometraje versa sobre seis jóvenes bailarines provenientes de distintas clases sociales y antecedentes que son unidos por el poder del hip-hop. Su amistad y deseos de volverse profesionales los llevarán por un viaje vital y transformador filmado a lo largo de 8 años. A través de la paternidad, el amor, las batallas y decepciones, descubrirán qué tipo de hombres quieren ser.

DONDE DUERMEN LOS PÁJAROS

De Alejandro Alatorre, trata de un adolescente que ha sido traicionado por sus mejores amigos. Mientras camina solitario por la ciudad, Leonardo encuentra misteriosos personajes que lo hacen cuestionarse acerca de la libertad, el amor y el paso a la adultez. Este largometraje mereció el premio a la mejor postproducción en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

EFÍMERA

De Luis Mariano García, Emilia estudia la prepa y quiere convertirse en la mejor arquitecta del mundo. Luis Mariano afirmó, en una entrevista al IMCINE: ”Estoy obsesionado con la muerte, no estoy seguro por qué, muchas horas de terapia no han terminado de dejarlo claro, pero no hay día que no piense en la muerte de alguna manera y eso quería mostrar en la película, alguien con gran conciencia de la muerte.”

EL ENCIERRO DE LA PANDEMIA

Otra obra maestra es El encierro vol. 1, de Santiago Fábregas. Es sobre la llegada del covid-19 a México, que se recibió con incertidumbre y angustia. El 23 de marzo de ese año se decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia, y nos encerró en nuestras casas. El encierro Vol. 1 es el documental de Santiago Fábregas y Santiago Maza que hace esta crónica múltiple y doméstica de cómo vivió la cuarentena cierto sector de la población mexicana.

TARJETA CONTIGO SI

En lo que son peras y son manzanas, y en lo que llega 2024 para ver si el “amor con amor se paga” de López Obrador significa “en 2024 vota por el partido político que te dio ayudas”, el PAN, y en concreto el gobierno estatal, firmó un Convenio de Colaboración y Coordinación para el Fortalecimiento de la Política Social estatal, a través de la Tarjeta Guanajuato Contigo Sí.

Mediante este convenio, 3.7 millones de personas sin derechohabiencia en el estado de Guanajuato, podrán acceder al Sistema de Salud Gto. En pocas palabras, como lo dijo el Gober Diego Sinhue Rodríguez Vallejo: “la gente que más lo necesita no está sola; el Gobierno del Estado está con ustedes. Ese es nuestro compromiso. Un compromiso que se refleja en todo lo que estamos haciendo para mejorar la salud”.