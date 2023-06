Reflejos de Sol | Voces por la paz

El gobierno de Guanajuato, en este caso bajo la coordinación de Alan Sahir Márquez Becerra, organizó el Primer Encuentro Iberoamericano de Periodismo por la Paz, evento de talla internacional en León para que periodistas de distintas latitudes compartan sus experiencias de cómo han vivido situaciones que hoy dan buenas pistas para construir un mayor entorno de paz en nuestra comunidad, en nuestras ciudades y en el mundo.

En el primer día de trabajo destacaron dos presencias de primer nivel: Shirin Ebadi, iraní, premio Nobel de la Paz en 2003 y Andrés Pastrana, expresidente de Colombia.

Ebadi fue la primera mujer musulmana que recibió el Nobel. Abogada, relató cómo enfrentó al régimen patrimonialista islámico surgido de la revolución en su país y de qué modo, en condiciones tan complicadas, logró al menos poner en la agenda mundial la importancia del respeto a los derechos de las mujeres. Exiliada, recorre el mundo para promover el respeto a los derechos humanos y la democracia.

Por su parte, Andrés Pastrana cautivó a la audiencia relatando sus propias experiencias para combatir el narcotráfico en Colombia a finales de los años noventa. También platicó cómo lo secuestró el M-19 y en su esfuerzo por controlar los problemas, diseñó con Bill Clinton el Plan Colombia y el plan para extraditar a Estados Unidos a los grandes capos de la droga.

Y justo también ayer, Lorena Alfaro, presidenta municipal de Irapuato, organizó una reunión especial, con medios de comunicación, de sus Diálogos Ciudadanos por la Paz y la Seguridad de Irapuato. Alfaro se dio tiempo de escuchar a representantes de los medios de comunicación que trabajamos en Irapuato y nuestras propuestas para construir la paz en el municipio. Estas opiniones se suman a las de mil 500 personas de la sociedad civil, que ya han aportado su granito de arena para que la ciudad de las fresas viva mejor y sin miedo.

LEÓN, TE QUEREMOS VER CAMPEÓN

Para el Club León llegó la hora, no hay marcha atrás, es ganar para cumplir su cita con la gloria o nuevamente fallar en el intento y completar otro fracaso, tal y como sucedió en 2020, 2021 y 2022, cuando el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF quedó lejos del alcance.

Ahora, solo 90 minutos separan a los esmeraldas de levantar el tan ansiado título, ese que le falta a sus vitrinas y el que de paso, le otorgaría un boleto directo y sin escalas al Mundial de Clubes en Arabia Saudita, justa que hasta hace algunos años era inimaginable para el aficionado a La Fiera.

Dicen por ahí que "mínima ventaja", pero ventaja al fin. Los verdes llegarán al choque de vuelta a Los Ángeles con un 2-1 que bien pudo haber sido un 2-0, solo que en el último suspiro, la escuadra de la Major League Soccer encontró el descuento en la “guarida”, el cual por cierto, venía antecedido de una acción viciada por una clara falta que la cuarteta de silbantes guatemaltecos y sus secuaces del VAR no vieron o mejor dicho, no quisieron observar. Nuevamente el arbitraje haciendo de las suyas, no importa cuando se lea esto.

Pero contra todo eso es que deberá luchar el conjunto de Nicolás Larcamón que seguramente vivirá uno o más pasajes de apremio en California. Sin embargo, el dominio que llegó a ejercer por más de 80 minutos en la ida da como para pensar que el representante de la Liga MX tiene los arrestos y recursos suficientes para ir a ganar la copa y que los de la MLS no son ese monstruo de tres cabezas que muchos han querido presumir, aun cuando son los actuales campeones del vecino país del norte y que en sus filas tienen al que muchos apodan “Cracklitos” Vela, quien dicho sea de paso, fue intrascendente en el primer compromiso.

León debe crecerse en todos los sentidos, está prohibido rajarse, mucho menos hacerse chiquito como hace tres años, cuando arribaba con dos de diferencia y salió goleado en la era Ambriz. Si la institución verdiblanca desea empezar a codearse con los grandes entonces deberá comportarse como tal, no importándole el marco hostil que seguramente será el BMO Stadium. ¡Dale, León! Te queremos ver campeón.