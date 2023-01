Reflejos de Sol | UG: Lo que bien empieza, bien acaba

Este año concluye el rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino en la Universidad de Guanajuato (UG). Y aunque esto podría ser algo de lo más normal, no lo es. Y es que, desde que la UG obtuvo su autonomía, será la primera vez que un rector se aplica a tener un buen cierre de un segundo periodo en lugar de dejar la Universidad para acceder a otro cargo antes de concluir su encargo.

El primero fue Juan Carlos Romero HIcks allá por 1999. Luego, Silvia Alvarez Bruneliere tampoco acabó (estuvo 8 meses) y Cuauhtémoc Ojeda se retiró en el mes de mayo de 2003 (faltando cuatro meses). Luego, Sebastián Sansberro estuvo sólo 4 meses y José Manuel Cabrera Sixto tampoco tuvo segundo periodo.

Guerrero Agripino sabe que “más vale paso que dure que trote que canse”. Es maratonista y se encuentra cerca de llegar a la meta, que es el 27 de septiembre. Por lo pronto, la ‘colmena legendaria’ parece que sigue avanzando y consolidándose.

EL PUMA EN EL PANTANO

Porque si alguien piensa que dirigir los destinos de una universidad es un lugar para irse de descanso, que le pregunte a Enrique Graue Wiechers y vea el papelón que acaba de hacer la mismísima UNAM. El último capítulo del culebrón de la ministra Yasmín Esquivel es que la “máxima casa de estudios” ya confirmó que ella sí “copió partes sustanciales” de la tesis presentada por el licenciado Edgar Báez en 1986.

Lo curioso es que la UNAM esté facultada para expedir títulos, pero al descubrirse que en su examen profesional la señora (es que ya no sabemos si es siquiera licenciada) Yasmín Esquivel defendió una tesis que no era suya ¿cómo es posible que la propia universidad no pueda invalidar ese examen y por lo tanto el título que derivó de esa defensa? .

Por eso en su mañanera, el presidente López Obrador ya se quejó amargamente de los neoliberales y conservadores (como todos los días) pero al final también protestó porque la UNAM le ‘echa la bolita’ a la Secretaría de Educación Pública para que sea el Poder Ejecutivo el que decida si inválida o no el título de Madame Esquivel.

“POR MI RAZA HABLARÁ LA SEP”

Con esa decisión, la tan llevada y traída autonomía de la UNAM queda bastante abollada, pues deja la responsabilidad al gobierno. Sencillamente es imposible que sea legal un examen profesional en el que el sustentante defienda la tesis de un tercero y si el gobierno tiene que venir a decírselo a la universidad, pues de una vez que le vayan quitando la A de Autónoma.

Por otro lado, el mensaje que envía la UNAM a todos aquellos que hayan aprobado exámenes profesionales con tesis plagiadas es: “nosotros les dimos el título, pero no se los podemos quitar, así que sigan gozando de impunidad, a menos que el gobierno decida otra cosa”.

IRAPUATO SIN SIMULACIONES

Una manera de corrupción es la simulación. Cuando a una persona le pagan “en pedacitos” su sueldo hay altas probabilidades de que no pague los impuestos completos, de que esté registrado con un sueldo menor que el que recibe, y por lo tanto el empleador pagará cuotas menores al IMSS o de ISR pero al final el trabajador es el que sale afectado porque no obtiene los beneficios que debiera.

Es la razón por la cual Lorena Alfaro, presidenta municipal de Guanajuato, tomó la decisión de integrar el 100% el salario de los policías, con lo cual rompe con la simulación que se hacía en la pasada administración, que solamente tenía a los guardianes de la ley con un salario de 4 mil pesos y no el real de 17 mil, afectando sus derechos laborales y sus prestaciones sociales, como aguinaldo y pensiones.

CUIDADO CON LAS ENCUESTAS

Y hablando de simulaciones, ya empezaron a aparecer las famosísimas encuestas que “posicionan” a actores políticos. Mucho cuidado: aquí le recomendamos que lea las letras chiquitas. Si usted ve que la “encuesta” es sólo telefónica y la muestra es sumamente baja desconfíe y cuéntaselo a quien más confianza le tenga, pero para que no le crea. ¡Mucho ojo! El proceso de sucesión ya arrancó y habrá patadas debajo de la mesa, fuego amigo y piquetes de ojos.