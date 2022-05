Reflejos de Sol | SAT ¿No quieren que paguemos impuestos?

Una de las diferencias entre los países desarrollados y los no tanto es cuántos impuestos recaudan. Eso tiene que ver con la cantidad de gente que está en la economía formal pero también con buenos mecanismos para que el contribuyente tribute.

En la institución comandada por Raquel Buenrostro, le deseamos que nunca le toque la desgracia de acudir al módulo 4 de la oficina del Servicio de Administración Tributaria, SAT, en Villas de Irapuato. Se podrá dar cuenta de que pueden pasar horas y horas para que usted haga un trámite y ni así estar en posibilidades de pagar sus impuestos.

El buen trabajo de servidores públicos como Eduardo Bravo Acero, se ve muy empañado por gente como Ileana Díaz Corona, que, por la mañana le puede cancelar su trámite por omitir un documento no solicitado en la página del SAT y un rato después, con prepotencia y malos modos le puede pedir, fuera de la ley, que firme en nombre de otra persona, un documento que contiene falsedades, porque ella sí tiene derecho a cometer "errores involuntarios".

¿Se trata de facilitar el pago de impuestos o de ahuyentar al contribuyente?

DIEGO Y LOS NOPALES

Si no sabe qué hacer este fin de semana, debería aceptar la invitación de Julio César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca, quien en compañía del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo inauguró la célebre Feria del Nopal 2022, en la comunidad de Valtierrilla.

Sea uno de los 6 mil asistentes a este evento que era uno de los que habían resultado muy afectados por la pandemia. Noventa expositores y una derrama de más de 3 millones de pesos es lo que se espera. El nopal no sólo se come, sino que es una fuente de vitamina y fibras. También se unta en cosméticos. Doce cocineras tradicionales de la región van a participar. El gobernador ya dijo que le gusta mucho la gastronomía tradicional y por eso va a ir a comer nopales en escabeche, nopales ahogados, nopales en ensalada, nopales en dulce y de todas las formas posibles porque, precisó, en Salamanca hay nopales pero no encuentra espinas porque ahora sí lo reciben bien –no como antes. Bueno, hasta expositores de Ucrania va a encontrar en la comunidad de Valtierrilla.

Y ya de paso, el mandatario estatal anunció nueva obra pública para el municipio petrolero y, ¿por qué no? le dijo al alcalde que mueva sus influencias para que la federación suelte más dinerito para Guanajuato. No hay que perder de vista que Salamanca podría ser la sede del nuevo y anhelado hospital del IMSS en el estado.

INICIATIVA DE LEY DE EDUCACIÓN

En la Feria del Nopal estaba el “Güero” Juan José Álvarez Brunel a quien el gobernador le dijo que los nopales son turismo y que no todo es romance San Miguel de Allende. Y quien normalmente se dedica al turismo pero ahora cambió de cachucha fue el diputado Aldo Márquez, quien presentó una iniciativa que propone equipar a las y los jóvenes con conocimientos que los fortalezcan además de generar un modelo que les permita tener trabajo antes de concluir sus estudios.

Es decir, que los conocimientos les sirvan deberás y que en lo que aprenden vayan incorporándose al mercado de trabajo y acumulando experiencia. Obviamente, el planteamiento incluye que los estudiantes se orienten hacia la innovación y la “mentefactura” y no a la repetición monótona y a aprenderse las cosas de memoria.

EL GRAN BAJIO VA A LEÓN

Y hablando de innovación, los capitanes de El Gran Bajío: Federico Quinzaños, Marcelo López, Juan Carlos Pérez Aceves y Julio Di Bella, quienes hace unas semanas estuvieron en Dubai, ahora presentaron su iniciativa a un selecto grupo de empresarios leoneses, mismo que ellos esperan que vaya creciendo cada vez más.

Quienes estuvieron muy interesados en el tema, porque saben que cerrar filas es la clave del éxito fueron, entre otros, Federico Zermeño Padilla, Gabriel Padilla Cordero, Héctor López Santillana, Eloísa Zapata, Gerardo Porras, Ana “Coco” Carpio y Marcela Sepúlveda, entre los más de treinta dirigentes empresariales que saben que si los negocios se quedan en el Bajío, todos ganan.