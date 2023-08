Reflejos de Sol | Resulta

Resulta que el 13 de agosto fue histórico. La leonesa Wendy Guevera ganó el Reality Show "La casa de los famosos" (LCDLF) de Televisa Univisión. Durante 71 días y noches vivió ante el escrutinio contínuo de millones de personas.

Según información difundida por Televisa Univisión, el programa de apertura de LCDLF fue visto por alrededor de 5 millones de personas. Pues bien, la empresa, junto con Endemol han informado que el domingo la final fue vista por aproximadamente 21 millones de personas. Rompieron el récord de audiencia en los últimos años. Y nuestra paisana Wendy, la ganadora, recibió 18 millones de votos.

Sólo para que lo dimensione, Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional recibió alrededor de 12 millones de votos en 2018. Imagínese lo que gastó el PAN –de nuestros impuestos– para esa campaña. Ahora imagine lo que ganó Televisa Univisión en publicidad ya no solamente en toda la serie, sólo la noche de la final.

Televisa Univision entendió la importancia de la inclusión en nuestro tiempo. Y sí, los medios encumbramos a las personas, las catapultamos a la fama, pero Wendy Guevara se ganó a pulso a su audiencia.

Wendy, con su manera de actuar y mostrarse al público, dio una cachetada con guante blanco a todos los políticos que andan de gira artística en todo el país.

La vida de Wendy Guevara no ha sido fácil pues aparte de la pobreza, requirió de gran carácter para imponerse a una sociedad conservadora como persona trans. Con el foro adecuado, simplemente el público quedó cautivado con ella.

Ahora resulta que el PRI ya dijo que le va a ofrecer una candidatura, la alcaldesa de León anunció que va a hermosear el Barrio del Coecillo y toda la cosa. Porque se vuelve polo de atracción turística. León y el Coecillo ya tienen Princesa y es de la comunidad LGBT+, señoras y señores.

RESALTA

Ciudad de contrastes como es, el día que explotó la Wendymanía fue sepultada Milagros Monserrat, quien fuera asesinada la semana pasada justamente en la colonia Granada, de León. Y como la imagen del asesinato fue filtrada en redes sociales, el crimen pareció como difundido en otro trágico reality show.

Por cierto, habría que ver quién subió a redes ese video, eso implicó una responsabilidad enorme. Y al mismo tiempo, tal vez ello permitió la rápida captura del asesino, Miguel N.

El jueves sabremos si el asesino que todos vimos rebanarle la yugular y el abdomen a Milagros, el día de su cumpleaños 40, permanecerá en prisión o simplemente saldrá "por falta de elementos". No se despegue de EL Sol de León, Noticias Vespertinas y los Soles de Guanajuato.

NIMODÉRRIMO

Los políticos y los medios de comunicación tenemos que reaprender. El fin de semana, en El País Semanal, Martín Caparrós, en su artículo "La palabra periodismo " hizo una crítica a los medios de comunicación, que bien se aplica a los discursos de los políticos:



"...Insisten, en general, en hablar de esa gente que nos enseñan a considerar noticia —los ricos, los poderosos, los futbolistas, las tetonas, los cantantes contantes y sonantes. Uno de los problemas básicos del periodismo más tradicional es que sigue centrándose en las costuras de unos Estados y unos políticos que sus lectores desdeñan o detestan. Informamos sobre gente que no le interesa a nadie o sobre gente que no tiene ningún interés, y no sobre nosotros, que nos interesamos. Seguimos sin saber contar la vida, nuestras vidas. Por eso tanto “público joven” no sigue a los periódicos y su “información” sino a otros jóvenes que le hablan de sus cosas: las de ambos"

LA FINAL

Por eso la "nota roja" o LCDLF llaman tanto la atención. La información que habla de ciudadano a ciudadano, de joven a joven es la que comunica más, dice Caparrós, pero si eso no es posible, al menos todos debemos escuchar, para comunicar los temas que interesan a nuestras audiencias. Por eso, en nuestros medios digitales y en nuestras redes sociales les preguntamos a ustedes, queridos lectoras y lectores qué opinan de los temas del día. Y con eso nos guiamos, pues a ustedes nos debemos.