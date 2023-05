Reflejos de Sol | Penas mayores para conductores ebrios

No paran. Las muertes por homicidios culposos provocadas por conductores ebrios siguen ocurriendo en León.

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, propuso en el Ayuntamiento de León castigar con un periodo de seis meses a un año con prisión a quien conduzca en estado de ebriedad, aunque no precisamente cause ningún accidente. Los leoneses han aplaudido su iniciativa.

Noticias Vespertinas y El Sol de León hicieron un sondeo sobre el tema. Más de mil ciudadanos afirmaron estar de acuerdo con la iniciativa de la alcaldesa respondiendo a la pregunta: ¿Qué opinas de que se castigue con cárcel de seis meses a un año a quien conduzca ebrio?

Ciudadanas y ciudadanos opinaron que se deberían dar más años de prisión "por imprudentes e inconscientes” o que "cuando hay fallecidos debería ser más multa, cárcel, gastos y pensión a la familia del o los fallecidos y cárcel de 10 años o más…"

El lunes por la madrugada, fallecieron Yahir y Hassiel, dos menores de edad a causa de que otro joven de 19 años manejaba alcoholizado a exceso de velocidad. No respetó el semáforo en rojo y embistió con su auto al vehículo en que viajaban los jóvenes y los asesinó.

La mayoría de los conductores ebrios siguen su proceso en libertad porque, en principio, los homicidios son "culposos" y no "dolosos". Es decir que los homicidas no tenían la intención de matar a otras personas. No obstante, a los familiares de los muertos ¿de qué les sirve que los asesinos no hayan "tenido la intención" de matar?

Sobre el tema, vale la pena mencionar la iniciativa que, en el Congreso de Guanajuato, ya presentó el diputado del PAN Rolando Alcántar Rojas, una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, al Código Territorial para el Estado y los Municipios.

La iniciativa busca llevar a cabo la armonización indicada de la legislación local a la ley general en materia de movilidad y seguridad vial.

¿Y la iniciativa de la alcaldesa de León? Atorada en el Congreso. Ojalá se "destrabe", ya que todos los esfuerzos serán buenos para impedir que sigan ocurriendo las tragedias que seguimos viendo casi a diario.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato, los diputados Susana Bermúdez, Briseida Magdaleno, Rolando Alcántar, Gerardo Fernández y las diputadas Dessire Ángel y Yulma Rocha, han presentado una iniciativa de reformas a la Constitución del estado para armonizar la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, para que ningún agresor sexual o deudor alimentario moroso pueda acceder a un cargo de elección popular o en el sector público, es decir, la ley 3 de 3.

Con esta importante propuesta, Guanajuato podría ser el primer estado en armonizar localmente este tema que, sin duda, alguna impactaría de manera positiva.

ARRANCA LA SUCESIÓN EN LA UG

Hoy inicia, con una sesión del Consejo Universitario, el proceso que culminará el 27 de septiembre con la toma de posesión del nuevo Rector o Rectora General de la Universidad de Guanajuato.

Las doctoras Teresita Rendón, directora del Campus Guanajuato y Cecilia Ramos, Secretaria General de la UG, son las candidatas más fuertes a suceder al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino.

Por lo pronto, hay consenso en algo: es necesario aprovechar y reconocer los avances que se han logrado hasta ahora, y en particular en estos ocho años de Guerrero Agripino, que finalizará en 4 meses.

Por cierto, estudiantes de la UG ayer demandaron un proceso de designación transparente, justo, en igualdad de condiciones y "libre de corrupción" de la persona que ocupará el cargo de la rectoría General de la máxima casa de estudios.

"Son bienvenidas –dijeron– todas aquellas personas que en el marco de la libertad y el respeto sumen con su voz, con el único propósito de participar en un proceso integrador y transparente, siempre guiados por los valores universitarios".