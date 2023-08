Reflejos de Sol | Pedir perdón, pedir permiso

En las últimas semanas, se ha generado una polémica en torno a los libros de texto gratuitos. El tema se ha polarizado y se ha vuelto tópico emblemático para el Presidente Andrés Manuel López Obrador y para sus adversarios políticos.

Por una parte, los detractores del mandatario han denunciado que los libros tienen errores y que se han utilizado para ofrecer conocimientos sesgados ideológicamente a los educandos de primaria y secundaria. Han advertido imprecisiones en fechas y han criticado que – según ellos– tienen una orientación “de izquierda”.

Por su parte, López Obrador ha defendido los textos diciendo que los quejosos han criticado antes de conocerlos y que estos no tienen nada de malo.

Mientras tanto, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) logró de un Juez federal una suspensión temporal del acto de distribuir los libros al inicio del ciclo escolar, por mo que el 28 de agosto, los alumnos de educación elemental tendrán los libros (prestados) del año pasado y en unas semanas los cuadernillos de apoyo que ha elaborado el gobierno irnos estatal, en el caso de Guanajuato.

¿DE DÓNDE SALEN LOS LIBROS?

Desde que concluyó la Revolución Mexicana, el Estado ha buscado establecer libros que orienten los conocimientos para todos los estudiantes, al principio sólo de primaria. En el cardenismo, esos textos introdujeron una educación abiertamente socialista. En los cuarenta existieron unos textos llamados “Simiente” y en el gobierno de Adolfo López Mateos se establecieron libros de texto de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. A lo largo de sesenta años esos textos se han extendido a la secundaria y han añadido materias como geografía o civismo.

LA NUEVA ESCUELA MEXICANA (NEM)

El gobierno actual ha presentado un enfoque educativo para distinguirse y le ha denominado “Nueva Escuela Mexicana” o NEM que, según el gobierno federal es “un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral, es decir, educar no sólo para adquirir conocimientos y habilidades cognitivas sino también para:

1) Conocerse, cuidarse y valorarse a sí mismos

2) Aprender acerca de cómo pensar y no en qué pensar

3) Ejercer el diálogo como base para relacionarse y convivir con los demás

4) Adquirir valores éticos y democráticos

5) Colaborar e integrarse en comunidad para lograr la transformación social.”

EL PRIETITO EN EL ARROZ

Los nuevos libros de texto responden a la novedosa NEM, pero hay un detallito: a decir del secretario de Educación del estado de Guanajuato, Jorge Hernández, en exclusiva para la OEM, la SEP no publicó los planes de estudio que darían sustento a los libros de texto impugnados por la UNPF. Así que el problema no sólo sería el contenido de los libros de texto, sino que no se sabe con fundamento en qué plan -que desaparece las materias– los han elaborado.

El secretario detalló que la SEP propone que los alumnos aprendan a partir de experiencias prácticas, pero que no se les ofrecen los conocimientos esenciales para ello. Por ejemplo, un niño podría aprender a partir de la experiencia de visitar un parque porque incorpora conocimientos de múltiples materias. En el ejemplo, el educando puede aprender que para ir debe gastar una cantidad y si suma los trayectos otra pero… nadie le ha enseñado a sumar aún.

El Presidente se ha distinguido por violar en su “Mañanera” los llamamientos que le ha hecho la autoridad y realizar acciones osadas (como elaborar estos libros). Todo esto con el propósito de “ver la reacción”. Si nadie dice nada, sus ideas se vuelven automáticamente políticas públicas.

Afortunadamente, hoy numerosos grupos e individuos han decidido ponerle límites al primer mandatario. Eso nunca sucedía. Que él no haga caso a los mandatos judiciales es otra cosa. Pero al menos queda exhibido y queda claro que, en el caso de los libros de texto, su elaboración no puede responder a planes de estudio que no se han dado a conocer y menos a ideas que una sola persona, Ya Sabemos Quien, tiene en su blanca cabeza.