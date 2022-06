Reflejos de Sol | Otro periodista y otro comandante asesinados

Antonio de la Cruz era periodista del Expreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Cubría la fuente policiaca, no había recibido amenazas y ayer fue asesinado. Salía de su domicilio, llevaba a su hija al trabajo, quien resultó herida de gravedad. Es el DOCEAVO periodista asesinado este año en México.

No somos fiscales, no somos investigadores, pero somos medios de comunicación. La verdad nos hace libres, pero también es cierto que a veces no peca, pero incomoda.

La libre expresión es un derecho que todos debemos defender pues en donde es acallada, la democracia retrocede y la sociedad se atrasa.

¿QUIÉN CUIDA A QUIENES NOS CUIDAN?

Apenas el domingo J. Reyes Méndez, exdirector de la policía de Irapuato, fue asesinado y el martes por la tarde, un comandante de la policía municipal en activo que se dirigía a su trabajo fue ultimado a balazos. Trabajaba en la zona residencial de Villas de Irapuato.

En consecuencia, ayer se manifestaron decenas de elementos de la policía de Irapuato en el centro de la ciudad. Hicieron protesta y paro laboral. exhibieron mantas que decían “Nos están matando!!! Y ahora quién más? Qué nombre saldrá en su tómbola de la muerte???”

Toda la sociedad debemos solidarizarnos con los periodistas y los oficiales de policía caídos y los temerosos. Ellas y ellos expresan la verdad y nos cuidan. Es necesario diseñar medidas que permitan a la sociedad ayudar, involucrarse sin ponerla en riesgo. Así sea para manifestar indignación y solidaridad con las víctimas.

Como ha reiterado Jaime Rochín, Comisionado Estatal para la Atención Integral a Víctimas, no podemos permanecer 'anestesiados' ante estos sucesos.

MENORES HERIDOS EN PUEBLA

En el primer día de vacunación a niños menores de 12 años contra el Covid-19, en plena fila, en la colonia Francisco I. Madero en la ciudad de Puebla, dos pistoleros atacaron a un hombre. Esperando la vacuna, estaba un padre de familia con sus dos hijos, quienes resultaron ser daños colaterales. El saldo: heridos de bala una niña y un varón de 9 y 10 años de edad respectivamente. Y alguien dirá ¡pero eso es en Puebla! No importa, es en México y esas son llamadas de atención porque no podemos permitir dos cosas: que el miedo se apodere de nosotros como sociedad y que la delincuencia empiece a atacar de manera aleatoria a la población civil.

Ya bastante grave es que la delincuencia ajuste cuentas ante la mirada de todos, que amenace y asesine periodistas y que acribille policías. Tampoco podemos permitir que la sociedad se encamine a un punto en el cual se haga realidad un estado de excepción, de autoritarismo y de abuso de la fuerza por parte de las autoridades.

Es momento de elevar un llamado de auxilio a todas las instancias necesarias porque el poder municipal está rebasado. Claramente, esa es una tarea para el Poder Legislativo.

¿De qué sirve un "Municipio Libre" si termina siendo esclavizado por la delincuencia? Los policías de la mayoría de los municipios piden dos cosas: que protejan sus vidas y que les compren uniformes. ¡imagínese! Es el colmo.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS REDES SOCIALES

Hoy es día internacional de las redes sociales. Y Carlos Almaguer, perito e integrante del Colegio de Psicólogos y perito le dijo a Ana Medina de El Sol del Bajío que el acoso cibernético, sexting, extorsión, robo de identidad, secuestro, entre otras cosas, son algunos de los principales peligros a los que se enfrentan los niños, adolescentes y jóvenes al no hacer un uso correcto de las redes sociales.

Si usted tiene un o una adolescente en casa y le dice eso lo van a tachar de exagerado. Pero como el adulto o adulta es usted, le conviene saber que "la recomendación es acercarse a sus hijos para explicarles los peligros que corren en las redes sociales, también generarles la confianza de que les cuenten lo que les pasa, sin que tengan el temor de ser sancionados, ya que muchas veces de eso depende la integridad de su hijo."

Y, sobre todo "nunca dar clic a los links sospechosos, platicar a sus padres o a la persona de confianza lo que les ocurre".