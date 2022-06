Reflejos de Sol | Migrantes, cruda realidad

Muchos somos migrantes. Mucha gente en México vive en un lugar distinto al que nació. O sus padres. O sus abuelos. Que las personas reciban un trato discriminatorio por tener un origen distinto al lugar en el que viven es irracional y no tiene sentido.

Ciertamente, cuando se genera la percepción de que los migrantes –la gente que viene de fuera– quita empleos, roba, mata o delinque, eso pone en guardia a la gente y desarrolla xenofobia, miedo y rechazo social.

Esta semana, Roxana González de El Sol de México nos informó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, mil 478 mexicanos murieron al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos.

TERMINAN EN FOSAS COMUNES

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que ha existido un incremento en el número de connacionales muertos en la frontera norte no identificados debido, principalmente, a la falta de presupuesto para realizar la identificación de los restos encontrados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“De los 719 fallecidos el año pasado, 295, más de una tercera parte, permanecen en anonimato, pero desde el año 2019 ya suman 691 los connacionales sin identificar”, señala González y los restos permanecen meses en las morgues de Estados Unidos hasta que son depositados en fosas comunes.

LA CORTE ACOTA DISCRECIONALIDAD

Para disminuir las injusticias de este complejo fenómeno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional los operativos aleatorios que autoridades del Gobierno Federal aplican dentro del territorio nacional y que realizan fuera de los diversos puntos de tránsito internacional de personas en contra de población migrante.

Los ministros de la Corte, en una propuesta por la ministra Margarita Ríos Farjat, determinaron que los operativos que realizaba el Instituto Nacional de Migración no solamente eran discrecionales sino que eran discriminatorios contra los propios mexicanos.

En la sentencia la Corte también establece que las autoridades pueden aplicar otro tipo de restricciones como visitas de verificación a lugares específicos, procedimientos de control en sitios de ingreso y medios de transporte que salgan de ellos.

GUANAJUATO, ESFUERZO PÚBLICO

Hay mucho por hacer y el fenómeno migratorio tiene diversas aristas. No se trata solamente de los migrantes que cruzan el territorio nacional en México para llegar a Estados Unidos, se trata de los jornaleros agrícolas, de los desplazados de la guerra o de quienes desean migrar al exterior de manera formal para conseguir mejores condiciones de vida. Cada una de esas personas tienen una historia de vida y en lo que llegan a su destino requieren alimentación, servicios básicos y que su integridad sea salvaguardada.

En Guanajuato, la semana pasada, en un recorrido realizado por la Guardia Nacional, detectó un tráiler que tenía 120 migrantes en su interior, por lo que las personas encontradas fueron llevadas al Instituto de Migración y el transporte a la Fiscalía General de la República.

No obstante, en este estado, es el único en el que hay una secretaría a nivel de gabinete estatal dedicada a la atención de los migrantes. La migración es el tema de nuestro tiempo. Es inacabable y todos tenemos la responsabilidad de no ver a los migrantes como enemigos, pues alguna vez cada uno de nosotros fuimos migrantes o nuestros padres o nuestros abuelos.

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓN

Sobre el tema de la migración y la camaraderÍa, el Centro Fox y la Universidad de California en San Diego organizarán del 20 al 22 de junio la conferencia “En Camaradería / In Partnership: A Binational Conference on Migration Issues and Solutions.”

La intención es convocar a líderes jóvenes de México y Estados Unidos para que debatan y propongan soluciones a los distintos problemas que puede representar el fenómeno migratorio.

Participarán, con ponencias magistrales, Vicente Fox, expresidente de México y Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional del estado de Guanajuato.