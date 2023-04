Reflejos de Sol | Lorena Alfaro corta rabo y orejas

Para aquellos a quienes les gusta solamente ver las malas noticias, a veces no reparan en que el esfuerzo de las autoridades rinde frutos y dan buenas nuevas. Y los medios de comunicación debemos dar buenas noticias porque a nadie le gusta sólo estar leyendo tragedias.

Pues bien, la Feria de las Fresas de Irapuato 2023 superó todas las expectativas. Durante 17 días el Inforum de Irapuato fue visitado por más de 316 mil personas. Irapuato logró que la Feria de León palideciera en cuanto a espectáculos y variedades en el Palenque y el Teatro del Pueblo.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, enfatizó que, por segundo año consecutivo la Feria logró ser un evento de altura para las familias irapuanteses y de la región, quienes en familia o con amigos disfrutaron de la máxima fiesta de la ciudad.

Este año, la Feria ofreció espectáculos para toda la familia, con artistas como Mijares, Gloria Trevi, Belinda, La Arrolladora, Edén Muñoz, Los Cardenales de Nuevo León, Kumbia Kings (que dos días después se presentó en un Zócalo de la CDMX a reventar) y El Gran Silencio, entre otros.

No hubo robo de un solo automóvil y hubo saldo blanco. Así que felicidades a Lorena Alfaro que se aplicó para que La Feria de las Fresas fuera inolvidable y ahora sí ¡Chitón a sus críticos y detractores!





AMLO SALE DE COMPRAS

Después de la segunda Guerra Mundial inició el período llamado “desarrollo estabilizador” en México. Emanado de una revolución agraria, el gobierno revolucionario del PRI consideró que era importante que el Estado fuera grande y que tuviera muchas empresas. Por ello, en los años setenta, el Estado mexicano tenía hasta aerolíneas (como Mexicana y Aeroméxico), y era dueña de televisoras (hoy TV Azteca), de Teléfonos de México y, después de 1976, hasta de los bancos privados del país, que el Presidente José López Portillo nacionalizó en su último informe de gobierno.

A partir de 1988, Carlos Salinas de Gortari empezó a vender las compañías estatales, bajo la premisa de que el Estado no debe ser empresario y que dichas actividades las debe realizar la iniciativa privada mientras que el gobierno sólo debe regular y supervisar, ser árbitro. Y así, los recursos para construir esa infraestructura el gobierno los podría destinar a atender problemas sociales.

Entonces, el Estado comenzó a licitar la construcción de grandes termoeléctricas a la iniciativa privada (como Iberdrola), para así liberar al Estado de ese gasto, concesionarles la construcción de la infraestructura a cambio de garantizar que, el suministro de la energía que produjera, CFE la iba a comprar durante al menos o 30 años.

Justamente treinta años después, Andrés Manuel López Obrador decide que el Estado debe ser el dueño de esas empresas y compra a Shell su parte de la Refinería de Deer Park en Texas y ayer anunció que pagaremos (todos, con nuestros impuestos) 6 mil millones de dólares a Iberdrola por 13 termoeléctricas.

Es contradictorio que un gobierno que se precia de tener inquietudes sociales se ponga a gastar en adquirir esas termoeléctricas cuando escasea de tal modo el gas natural para abastecerlas y cuando el mundo se dirige vertiginosamente a la generación de energía verde, a partir de fuentes renovables como el aire, el sol y el hidrógeno verde. Esos 6 mil millones se los pudo gastar en apoyar la transformación de las industrias para poner a México a la vanguardia, en lugar de comprarle a Iberdrola industrias que estaban próximas a convertirse en chatarra, como las refinerías de Pemex no reconfiguradas.





Hoy, en Madrid, los titulares dicen: “Iberdrola se deshace de sus activos contaminantes en México”. Ah pero eso sí, ya son de CFE. Gran negocio.





El Presidente López Obrador afirmó que con esta compra, no sólo las termoeléctricas ya serán de los mexicanos, sino que no habrá aumentos de precios. ¿Y si sube el precio del gas natural y no compran coberturas, Presidente? Pues a mantener otra vez el precio artificialmente bajo. Hasta que truene la burbuja, pero para eso, ya sabemos quién estará ya muy a gusto en una hamaca en palenque.