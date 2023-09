Reflejos de Sol | La paz en Irapuato

Hacer las cosas bien cuesta trabajo. Cuando a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, le plantearon las alternativas para enfrentar los problemas de la seguridad en la ciudad fresera optó por tomar un camino largo, pero adecuado: hacer un diagnóstico escuchando a todos los actores relevantes.

Así, se dio a la tarea de escuchar a empresarios, periodistas, organizaciones civiles nacionales internacionales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, organismos sociales, religiosos, es decir, actores sociales, económicos y políticos de todo tipo. Fueron más de mil 600 ciudadanos los escuchados, representantes de 23 sectores de la sociedad en 16 conversatorios presenciales y mil 845 ciudadanos con 72 mil llamadas telefónicas de voces diversas que eligieron participar en un ejercicio de escucha a la ciudadanía en lugar de hacerse justicia por su propia mano o elegir la acción violenta. ¿Se imagina?

El resultado fue el Plan Ciudadano de Largo Aliento para la Paz de Irapuato visión 2030. El propósito de todo esto fue iniciar una transformación real y duradera en materia de seguridad y no tapar el sol con un dedo. Este esfuerzo que ha llevado meses construir, se vuelve un referente en México para empezar no solamente una solución diversa del problema de la inseguridad en todas sus facetas, sino un compromiso de corresponsabilidad ciudadana para ejercer acciones, y para que los propios hombres y mujeres de la sociedad civil sean los garantes y vigilantes de que los compromisos adquiridos no se desvíen por coyunturas políticas o electorales.





EN IRAPUATO, HOSPITALES DEL IMSS E ISSSTE

Todas estas acciones se suman a las noticias que hemos recibido recientemente: El hospital del IMSS se construirá en Irapuato, también el nuevo hospital ISSSTE y la Torre de Especialidades. Lorena Alfaro y su equipo tuvieron que trabajar días y noches para cumplir con las exigencias federales. Y también las de quienes no querían la construcción de la Torre Médica en el Parque Irekua.

Lorena Alfaro ha hecho más por la salud de los irapuatenses y los guanajuatenses de la región, que otras instancias que también se dedican a la salud. Sencillamente, hizo la tarea. Además, el municipio va a donar un terreno para un Caises y logró la certificación de la escuela de enfermería del DIF Municipal, a cuyos empleados no les reconocían la validez de sus estudios.





CORCHOLATAS QUITATIEMPO

Si usted fuera miembro de Morena, es muy probable que las últimas semanas hubiera estado muy ocupada u ocupado apoyando al aspirante de su preferencia, Bien, pues ya sabemos que el humo blanco delineó las letras de un nombre: Claudia Sheinbaum.

Mientras tanto, los morenistas tuvieron responsabilidades que fueron dejando de lado. Por ejemplo, el doctor David Martínez, diputado local e ilustre miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en su función de Vicepresidente de la Junta de Gobierno y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso debió gestionar una mayor participación de las y los académicos y perfiles que pudieran participar en la Convocatoria para designar a dos personas para Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos estado, emitida en julio.

Como el Doctor Mendizábal andaba ocupado en otros asuntos, tal vez le será útil saber que los contendientes son: Marisela Herrera Aguirre, Lizbeth Anel Villalvazo Millán y José de Jesús Velázquez Hernández

No todos los temas hacen quedar bien con la corcholata ganadora, pero hay responsabilidades que hay que atender, ni modo.





Y HABLANDO DE CORCHOLATAS…

Como anunciamos en este espacio, Claudia Sheinbaum ya recibió el bastón de mando para ser la heredera de la Cuarta Transformación. El lunes, Marcelo Ebrard dará la nota de Ocho –como decimos los periodistas– porque nos dirá si se va con melón (Sheinbaum), con Sandía (con Movimiento Ciudadano) o con la Vieja del Otro Dia (Xóchitl Gálvez), hagan sus apuestas. Por lo pronto, ya en redes sociales dicen que Marcelo es como una aceituna rellena, porque le quitaron el hueso y lo agarraron de botana ¿será?