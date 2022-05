REFLEJOS DE SOL | LA CULTURA DE NO IMPUNIDAD

LA CULTURA DE NO IMPUNIDAD

¿Se acuerda que hace unos días hubo una manifestación feminista en Irapuato y, además de los daños que provocaron a los inmuebles algunas marchistas hubo abuso por parte de elementos de policía del municipio? Por lo pronto, fue destituido de su puesto el ex director de la Policía Municipal de Irapuato, Rubén Omar Jaramillo Mariscal y su lugar fue ocupado por Reyes Méndez Jiménez, a quien Lorena Alfaro le dio la oportunidad porque es policía de carrera. Y es bueno porque alguien tiene que hacerse responsable de lo que sucedió.

Por otra parte, es importante dejar bien claro quién hizo qué y quiénes fueron los elementos que abusaron de su autoridad. En ese sentido, Víctor Armas Zagoya, secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que se encuentran en investigación las 141 mujeres policías que participaron durante la marcha del pasado primero de mayo, la cual dejó como saldo a 32 mujeres detenidas que acusaron abuso de autoridad por parte de las uniformadas.

DEMOCRACIA SINDICAL NUEVECITA

Por fin, General Motors de Silao y el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) acordaron un incremento salarial de 8.5% sobre el sueldo actual, según informó SINTTIA a Organización Editorial Mexicana.

Ahora solo queda que el sindicato lo ponga a votación al interior de la planta, para que sea avalado por las y los trabajadores. GM informó: “El Sindicato realizará los trámites correspondientes ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para realizar la consulta del nuevo contrato, dentro del plazo y términos que fija la ley”.

Las negociaciones empezaron con una oferta de 3.5% por parte de GM y un pedido de 19,2% por parte de SINTTIA. Las posiciones se acercaron y parece que ya hubo humo blanco. Si histórico fue el triunfo de SINTTIA más lo será este acuerdo, que sienta un precedente en un momento en que el fantasma de la democracia sindical recorre México, empezando por el Bajío. O como quien dice ¿Te lo digo GM para que lo oigas Telmex?

GUANAJUATO EN LA COSTA AZUL

A veces los mexicanos no tenemos consciencia de que en el exterior somos muy apreciados y aplaudidos. Y ya no digamos los mexicanos, los guanajuatenses. Y no en cualquier lugar, sino en el festival de cine más importante del mundo: el Festival de Cannes.

Entre el 17 al 28 de mayo cinco realizadores apoyados por el Guanajuato International Film Festival, comandado por Sarah Hoch, promoverán sus respectivos proyectos en el Short Film Corner y los presentarán ante distribuidores de cine y festivales de todo el mundo.

Será una selección especial llamada “¡Viva México! para la edición 75 del prestigioso festival. Entre ellos, habrá tres documentales del concurso Identidad y Pertenencia, además de la película ganadora del 12º Rally Universitario y cuatro cortometrajes premiados en pasadas ediciones del GIFF.

FISCO REVISARÁ CUENTAS SIN ORDEN JUDICIAL

Esta semana empezó con la comparecencia en el Congreso estatal del Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre. En ella, mencionó la necesidad de agilizar los procedimientos para pedir información sobre las cuentas de presuntos delincuentes.

Lo que sucedía es que las autoridades hacendarias pedían el congelamiento de cuentas a los presuntos maleantes y estos se defendían alegando que se vulneraban sus derechos.

Pues ¿qué cree? El Sol de León informa hoy que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el hecho de que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial “no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada”.

El más alto tribunal reconoció que el derecho a la intimidad y a la privacidad de las cuentas bancarias está muy bien peeeeero no a costa de conductas como “la defraudación fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada”. Porque al fin y al cabo, sólo se trata de ver si pagaron sus impuestos y no se trata de un proceso penal. Y al fin y al cabo quien nada debe, nada teme. ¿o no?