Reflejos de Sol | Javier Mendoza, el gobernante valiente

Gobernar no es una tarea fácil. La razón principal es que hay una gran cantidad de variables que no dependen de un actuar honesto y correcto de un funcionario, así sea el presidente municipal. Aun así, la obligación del gobernante es dar la cara y asumir su responsabilidad por todos los integrantes de su gobierno.

Al mismo tiempo, gobernar también puede ser una actividad de alto riesgo. Con la muerte violenta de uno de sus hijos, nadie le puede venir a contar a Javier Mendoza sobre el dolor, sobre riesgos y menos escatimarle su valentía. En lugar de renunciar a su cargo después de la tragedia que vivieron él y su familia, se ha puesto de pie y pide unidad y participación ciudadana para caminar a su lado.

Fuerte, sólido y arropado, Javier Mendoza rindió su primer informe de gobierno el 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Celaya.

JAVIER: NO ESTÁS SOLO

Ni Javier Mendoza ni el hombre más poderoso de la tierra pueden gobernar solos. Él mismo reconoció que está rodeado de servidores públicos y el primer aplauso que pidió en su informe no fue para él, sino para su equipo de trabajo y para la sociedad civil organizada.

Gobernar es una corresponsabilidad entre quienes fueron electos y la sociedad que acompaña, que impulsa, que adopta políticas públicas, que construye y que regenera el tejido social, eso sí, con el impulso público y por eso el alcalde convocó: “¡Tenemos que participar! Si todos pensamos que los problemas los van a resolver otros, esto nunca va a cambiar, porque si no lo hacemos nosotros, Entonces ¿quién?, Y si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo?” Y sentenció: “La peor decisión es la que no se toma.”

En una frase, el alcalde resumió admirablemente: “No podemos construir una Celaya diferente si la gente es indiferente”.

CORAZÓN ROTO, CONVICCIÓN INTACTA

El ingeniero Mendoza no rehuyó hablar del tema que flotaba esa tarde en el ambiente del teatro y confió a la audiencia: “hace unas semanas la vida me orilló a reflexionar sobre este cargo que las y los celayenses me encomendaron. ¿Vale la pena seguir? ¿A qué costo?” y reconoció: “Hoy estamos viviendo lo que muchas familias han padecido”.

Y de ahí, Javier Mendoza se sinceró: “no puedo mentirles, tenemos el corazón roto, nuestra sonrisa, no es, ni será la misma, pero lo que sí les puedo decir es que nuestra convicción ¡está intacta!”

El alcalde, el valiente alcalde de Celaya aseguró que seguirá firme en la encomienda que la ciudadanía le otorgó mediante el voto, precisamente porque desea honrar la memoria de su hijo mientras Dios le preste vida.

MUNICIPIO DE CELAYA, UN AÑO DE TRABAJO

Para ilustrar todo el trabajo que su gobierno ha hecho durante un año, Javier Mendoza desgranó cientos de logros de su administración. Un simple botón de muestra: en más de 30 operativos estratégicos y de alto impacto se han desmantelado 69 bandas criminales que operaban en Celaya y más de 3 mil delincuentes han sido detenidos en coordinación con los gobiernos federal y estatal. Y, gracias al sistema de videovigilancia del C4, se han recuperado más de 500 automóviles. No es poca cosa.

Desde aquí enviamos una felicitación al alcalde de Celaya por su informe y le decimos: “¡Fuerza Javier, no estás solo!”

LORENA ALFARO, DISCULPA PÚBLICA

La alcaldesa de Irapuato también dio la cara y ofreció una disculpa pública, en atención a la recomendación realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que determinó que en la manifestación feminista del pasado 1 de mayo hubo uso irracional de la fuerza pública por parte de policías municipales.

Lorena aseveró que la disculpa no la ofreció solamente como un seguimiento a la recomendación, sino que representa su firme convicción de respetar la libre manifestación y los derechos humanos de las personas.

Lo dicho. Gobernar es difícil y significa dar la cara por la mala actuación de integrantes de un gobierno. Lo menos que se le pide a los gobernantes es asumir su responsabilidad. Lorena lo está haciendo y eso nadie lo puede negar.