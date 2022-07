Reflejos de Sol | Guanajuato y el cuidado del medio ambiente

Como en el tema muy complejo de la seguridad pública, la política ambiental es uno de esos tópicos en que la federación tiene múltiples atribuciones. Y tal vez hace algunos años, los gobierno estatales se sentaban a esperar que la federación tomara decisiones, pero el problema es que los ríos, los cuerpos de agua, el aire, las decisiones sobre los residuos y los desechos, todo eso impacta directamente en la población de cada localidad.

En el caso de León, todo mundo sabe y recuerda que la industria de la curtiduría es potencialmente muy contaminante. Por eso, no queda más que enfrentar el problema y para ello se creó el Parque de Manejo Integral de Residuos de la Industria de la Curtiduría (PATREP).

EL LODO FEROZ

En días pasados, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo firmó un convenio de colaboración con la Cámara de la Industria de Curtiduría (CICUR) en el PATREP y ahí estaba Ale Gutiérrez, presidenta Municipal de León. El PATREP, conocido como Parque de Lodos, ofrece el tratamiento de lodos considerados residuos peligrosos derivados de las curtidurías, y los convierte en residuos de manejo especial y los vuelve inertes al disponerlos en celdas especiales.

Al ser una instalación de avanzada, El Parque de Lodos ha evitado el cierre de tenerías por incumplimiento a la legislación ambiental. Ricardo Muñoz Arrona, presidente de la CICUR, nos recuerda que en el Parque se atiende a tenerías afiliadas y no afiliadas a la CICUR por lo que 230 empresas curtidoras son atendidas al año, lo que significa tratar mil 100 toneladas de lodos al mes.

SMAOT, PONER A TODOS DE ACUERDO

Menudo trabajo tienen Marisa Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y su equipo, porque deben poner de acuerdo a los tres niveles de gobierno y, no sobra decirlo, a la iniciativa privada para que cada vez cuide más el ambiente y evite contaminar. Se trata de acciones e inversiones para resolver urgencias de temas como el aire que respiramos o el agua que bebemos.

Lo más importante es que cuidar el ambiente no es una moda ni hay que hacerlo por imagen. Es una obligación que si no se cumple, sencillamente nos deja fuera de mercado en las exportaciones, pues ahora para ser competitivo es necesario cumplir las normas ambientales pero no las de aquí a la vuelta sino las de Japón, Alemania o Estados Unidos.

DULCE CITA EN FERRERO

Y hablando de confianza internacional, no pierda de vista el anuncio que hoy se dará en la empresa Ferrero, en San José Iturbide. La empresa italiana inauguró en 2013 su planta de Guanajuato. Inició con la producción de cuatro líneas operativas, con el apoyo de 500 trabajadores en total.

Fue la primera fábrica de la compañía en el país, con una capacidad para elaborar 35 mil toneladas anuales de productos como: Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate y Nutella. Hoy habrá anuncios importantes con un mensaje sustancial: el empresariado mundial cree en Guanajuato y seguirá invirtiendo aquí.

TODOS CON IRAPUATO

Las cosas en Irapuato no han sido fáciles. Sobre todo en materia de seguridad. Por eso es muy relevante que el Secretario de Seguridad Pública del Estado Alvar Cabeza de Vaca Appendini se reunió en una encerrona con la Presidenta Municipal Lorena Alfaro García y con los integrantes del CCEI que preside Juan Francisco Martínez Arredondo.

Trascendió que Alvar destacó los resultados positivos obtenidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por medio de las FSPE en el patrullaje y vigilancia, en coordinación con la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, de la carretera federal 45.

Cabeza de Vaca dio un espaldarazo a la alcaldesa, pues subrayó que está tomando decisiones correctas para beneficio de los irapuatenses. Lorena Alfaro García puntualizó que este tipo de reuniones son de la mayor importancia por el trabajo colaborativo y coordinado entre los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil organizada.

Destacó que Martínez Arredondo refrendó que los empresarios son aliados del gobierno estatal y municipal y seguirán formando parte de los esfuerzos en aras de una mejor seguridad pública de las familias irapuatenses.