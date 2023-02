Reflejos de Sol | Guanajuato, la cereza del pastel

Las y los guanajuatenses son un activo electoral que todos los partidos políticos quieren conquistar en 2024.

Prueba de ello es que en las últimas semanas lo han visitado ya los tres precandidatos a la Presidencia de México de morena: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México participó en el protocolo de inauguración del 50 Festival Internacional Cervantino, ya que gobierna la ciudad que fue invitada de honor. No obstante, no había tenido un acercamiento con la sociedad.

En política no hay coincidencias. Sólo una semana después de que estuvo en Guanajuato el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum se reunió de manera virtual con leoneses mientras que Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, llegaba a este estado que, mientras no se demuestre lo contrario, sigue pintado mayoritariamente de azul.

Sheinbaum convocó a más de 3 mil personas en Guanajuato para una videollamada: afiliados del partido Verde, seguidores de Morena y cientos de “acarreados” predominaron en el público.

La cita fue en un estacionamiento techado al sur de León. El objetivo de la conferencia de la doctora Sheinbaum Pardo fue darle ejemplos a Guanajuato de "lo que tiene que hacer para combatir la delincuencia".

“Yo creo que parte del problema de la inseguridad en Guanajuato es que debería ponerse más atención a las causas… quitarle a los jóvenes el deseo la búsqueda de una vida vinculada con la delincuencia, que no solamente es un tema de necesidad económica sino que es un vínculo con una visión, hay que quitarle a los jóvenes a la delincuencia, esa base social que de alguna manera se va nutriendo… y por otro lado, cero impunidad. Son los dos grandes brazos de una política pública”, recetó la doctora Sheinbaum.

Qué curioso. El programa Planet Youth y la coordinación de las instancias de seguridad en Guanajuato precisamente trabajan en ese sentido. Tal vez la jefa de Gobierno pensó que descubría el hilo negro en el estado, pero su planteamiento no tuvo nada de novedoso.

Al cuestionar a Sheinbaum si el programa Planet Youth no abonaba a estas iniciativas, respondió: “Es bueno pero le falta ser masivo, para todos”. Uhm.

La doctora también recomendó que todos los estados "deberían ser gobernados por una mujer". Aunque reconoció que ella no votaría por una con la que no comparte sus ideologías. Así que sea mujer, pero no panista, quiso decir.

ALITO EN GUANAJUATO

La visita del campechano Alejandro Moreno se registró en la capital del estado. Ahí anunció que el tricolor estaría compitiendo en alianza por el gobierno del estado y algunos municipios en alianza con el PAN y el PRD en apego al acuerdo nacional “Va por México”.

Peeeeero, luego luego el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue dijo… "Ajem ajem…":

“Eso está por verse, no es un tema que a mí me competa, es un tema del partido, es un tema que está resolviendo nuestro presidente estatal a través de los organismos como es el consejo estatal, la permanente junto con el partido a nivel nacional, obviamente, es un tema que respeto, pero no compete al gobernador la decisión de ir o no en alianza”, dijo.

El único interesado en ir en alianza sería el PRI. Y muy bizarro sería verlo apoyando a los candidatos blanquiazules en el estado.

VEJIGAS PARA NADAR

Muy político, el gobernador Sinhue afirmó que la verdadera alianza que se requiere en Guanajuato "debe ser con la ciudadanía". Por eso sugirió que el PAN haga una alianza con la ciudadanía "como lo ha hecho siempre” y no se ande preocupando que si con el PRI o con MC, con el PRD o con el Verde.

Por su parte, Yulma Rocha, diputada local de la bancada priista evidenció en sus redes sociales que aunque ella no fue convocada ella se presentó para saludar a su dirigente nacional.

Cierto es que los señalamientos recientes de Rocha seguramente no han agradado a su dirigente nacional. Pero de eso a que la marginen… francamente ni que el PRI tuviera tantos seguidores como para andar excluyendo cuadros.