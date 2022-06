Reflejos de Sol | Francia invita a 'vivir sabroso'

En esta ocasión no estamos hablando de que el partido del presidente francés Emmanuel Macron perdió la mayoría en las elecciones legislativas del país galo, donde hoy la izquierda unida de Jean-Luc Mélenchon es la primera fuerza de oposición.

Nos referimos a la nueva vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, quien invitó a los votantes de su país a ‘vivir sabroso’ y para ello, que votaran por ella y por el hoy presidente electo, su compañero de fórmula, Gustavo Petro.

¿Y qué quiere decir "Vivir sabroso"? La vicepresidenta electa declaró en una entrevista a la revista colombiana Semana: "¡Vamos a vivir sabroso! Estoy votando para que mi municipio no tenga que seguir viviendo en violencia y para que mi gente no siga teniendo miedo.”

LECCIONES PARA GUANAJUATO

Si 'vivir sabroso' significa vivir sin miedo, eso ya es bastante atractivo para cualquier electorado. La secretaría de seguridad pública ciudadana federal de México, Rosa Icela Rodríguez afirmó ayer en la “mañanera” en su informe mensual que “Siguen seis entidades concentrando casi el 50% de los homicidios dolosos, estas son: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. En el caso de Guanajuato hemos ido en incremento en el último mes con un alza de 72 víctimas más.”

Al respecto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que ese ‘pico’ tuvo que ver con el ajuste de cuentas y reacomodos en los grupos delincuenciales.

El hartazgo de la violencia y sus efectos en la elección federal en Colombia es una señal más de que la percepción del electorado y la cercanía con el mismo genera más dividendos políticos que algunas cifras. Lo que es un hecho, es que en México y América Latina la izquierda sigue conquistando espacios.

Solamente si los candidatos logran convencer al electorado de que ya se dieron cuenta de los perniciosos efectos de treinta años de gobiernos que privilegiaron el crecimiento económico sobre el desarrollo y que generaron desigualdad, lograrán sobrevivir a esta ola.

LOS “NADIE”

Francia Márquez inspiró a muchos votantes en Colombia porque ella misma ha experimentado discriminación y pobreza. Afrodescendiente, identificó a todas las personas excluidas por el modelo económico y las políticas del presidente Duque como los “nadie”.

El término lo acuñó el uruguayo Eduardo Galeano en los años 40 en su poema “Los nadie” y los describió como aquellos que “son, aunque sean; que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.”

Qué tan exitosos sean el exguerrillero Gustavo Petro y Francia Márquez en cumplir sus promesas al electorado, está por verse. Mientras tanto, es un hecho que lograron capitalizar la percepción de que el actual presidente, Iván Duque, dirigió un gobierno insensible y sin capacidad para escuchar a amplios sectores de la población e incorporar sus necesidades a las políticas públicas.

Chile tiene ya un gobierno de izquierda en la persona de Gabriel Boric. Hoy Colombia también, por primera vez en su historia, y el 2 de octubre de 2022 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, donde el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza las preferencias electorales sobre el actual presidente de derecha Jair Bolsonaro.

VILLARREAL, ACUSADO POR DESFALCOS EN SAN MIGUEL

Y hablando de cosas que no ayudan en las preferencias electorales, ayer, en León, el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, informó que presentó 29 denuncias en la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción en contra del exalcalde Luis Alberto Villarreal y funcionarios de su administración por un presunto desfalco de alrededor de 170 millones de pesos.

Pareciera que el alcalde de San Miguel de Allende se tomó el tiempo de realizar una investigación que, decididamente, tendrá efectos políticos en el estado. Insistió en que no se trata de un asunto de partidos. No obstante, los dirigentes del PAN seguramente comunicarán su postura al respecto. Veremos quien cierra filas con el exalcalde o quien se deslinda.