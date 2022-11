Reflejos de Sol | El Gran Bajío no para

El Gran Bajío es uno de los proyectos regionales que durante 2022 se ha consolidado y tomado forma. Apenas hace un año, y prácticamente saliendo de la pandemia, un grupo de empresarios encabezados por Federico Quinzaños, Marcelo López y Julio di Bella, empezaron a trabajar para generar inversiones que aterrizaran y se quedarán en El Bajío.

Pues bien, y a manera de evaluación de lo caminado, hace unos días se llevó a cabo en la CdMx el Foro Why El Gran Bajío? Members Meeting 2022

El evento dio inicio con el panel San Luis Potosí, A world-class hub for investment, contando con la participación de Enrique Galindo, Alcalde de San Luis PotosÍ; Sarah Basic, Consejera de Asuntos Económicos de la Embajada de Alemania; Eduardo Carbajal, Director General de Eaton Power Systems y Diego Bocard, CEO Grupo Argo y miembro de El Gran Bajío.

Uno de los platos fuertes del evento fue la participación de José Ángel Gurría, ex secretario General de la OCDE, quien destacó que este momento es ideal para México para fortalecerse dentro de la cadena de suministro global.

El otro momento cumbre de la sesión fue la participación del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, acompañado de Terézia Šajgalíková, Embajadora de Eslovaquia en México; así como Juan Carlos Pérez Rocha, Director General Adjunto de Banca de Empresas Corporativa y de Gobierno HSBC México y Ulises Aguilar, Consejero Global de Microsoft Partners.

Ahí, el gobernador guanajuatense señaló que el estado que gobierna es atractivo para las inversiones debido a la confianza que genera basada en tres ejes: planeación; participación ciudadana y continuidad.

Por ahí anduvieron también Iker Amílcar Jiménez Martínez, Director General de Impulso Económico Global de la Cancillería, José Calzada Rovirosa, ex Gobernador de Querétaro; Juan Carlos Romero Hicks, ex Gobernador de Guanajuato y Carlos Lozano de la Torre, ex Gobernador de Aguascalientes.

En el evento participó también Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán; Mariuz Calvet, directora de Finanzas Sustentables HSBC México; Efrén Calvo, Presidente de la Cámara de Comercio de México en China; Zou Chuanming, Consejero Económico y Comercial de la Embajada de China en México y Enrique Ramírez Magaña, Presidente del Grupo Tres Marías.

Por cierto, El Gran Bajío anunció la apertura de su oficina en China. Cabe destacar que también acudieron el Embajador de Países Bajos en México, Wilfred Mohr; el Embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti; Tania Palacios Kuri, Secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro y Rodolfo Mercado, CEO de Grupo Traxión. .

El broche de oro lo pusieron Luis Rubio, Presidente de México Evalúa; Daniel Becker, Presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos y Presidente de la Asociación de Bancos de México, Josefina Vázquez Mota, Senadora de la República y Víctor Esquivel, Socio Director General KPMG México en el panel Insights And Foresights For A Global Economy. Ahí nomás para que se den un "quemón".

JUAN HERNÁNDEZ ENCABEZARÁ CONOFAM

No es coincidencia que en el mundo, las regiones –como El Gran Bajío o los estados de la federación– están levantando la voz para formar comunidades para hacer negocios o resolver problemas.

Para muestra bastan dos botones de Guanajuato. Marisa Ortiz Mantilla es la presidenta de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales.

Y, mañana jueves, Juan Hernández, secretario del Migrante de Guanajuato y colaborador de esta casa editorial, asumirá la presidencia de Conofam, que es la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes.

Si bien el enfoque de ambos es incluyente, tanto Marisa como Juan son hoy interlocutores privilegiados. Ella, con los mecanismos subnacionales de acción climática y preservación del ambiente, con regiones del mundo y entidades federativas.

Y él, con autoridades de Estados Unidos –ya tuvo una primera charla con Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México–, y con gobernadores, representantes y senadores de ambos lados de la frontera. All right !