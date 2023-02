Reflejos de Sol | Ecos de la visita de AMLO

Bancos, agua y seguridad. Esos son los tres temas que destacaron en la visita de escasas 3 horas del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Guanajuato.

Como había anticipado en exclusiva a El Sol de León el director general nacional del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, el primer mandatario se reunió con los responsables de los bancos del Bienestar en el estado de Guanajuato.

Lo que probablemente no se esperaba el Presidente es que a la hora de los aplausos, al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no le fue nada mal. Considerando la presencia del Jefe del Ejecutivo y que era un evento teñido de guinda, el dato no pasó desapercibido.

El Presidente y el Gobernador acordaron dar seguimiento a los pendientes con una nueva reunión con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Protección Ciudadana, para continuar la coordinación en materia de seguridad entre Guanajuato y la federación.

PORQUE UNAS HORAS ANTES…

La noche anterior a la visita presidencial, fueron acribilladas dos personas al interior del Hospital General número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salamanca.

Y la misma mañana de la visita, una pipa explotó cerca de una gasolinera ubicada en la carretera federal Silao-León. Aparentemente, unos individuos buscaban llenar la pipa, de 30 mil litros, con combustible robado. Dos horas duró el incendio, que terminó con la propia pipa, una camioneta y un tráiler.

Estos dos escandalosos hechos, por si solos y ocurridos a pocas horas de la visita del Presidente, serían suficientes para que aumentara esa coordinación y que los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano profundizaran en actividades preventivas.

Así lo reconoció en su visita a Guanajuato el 17 de noviembre pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien a pregunta expresa de este medio de comunicación respondió que era necesario intensificar las labores preventivas en materia de seguridad.

MAYOR COORDINACIÓN

Por acontecimientos como los mencionados es relevante que ayer Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, dijo que la coordinación y comunicación que mantiene con sus homólogos de Michoacán y Querétaro ha permitido

cerrar el paso a los grupos criminales que pretenden "saltar de un estado a otro" para delinquir, sino que en el caso particular del estado ha sido fundamental para que los homicidios disminuyan durante 2022 y en lo que va de 2023 mantengan una tendencia a la baja.

Cabeza de Vaca Appendini recordó que, hace algunos meses, sostuvieron una reunión los secretarios de seguridad pública de la Región Occidente, con representantes de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Zacatecas para afianzar la comunicación de inteligencia y la operatividad.

En pocas palabras, se busca que no resulte que porque los delincuentes brincan las fronteras estatales, puedan escapar o delinquir tranquilamente.

RECLUTAMIENTO Y PROTECCIÓN A POLICÍAS, RETO

Todos los martes por la mañana, autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno tienen una reunión presencial. Ahí definen los operativos a implementar y las zonas a reforzar, con base en la incidencia delictiva registrada en los días previos.

Las autoridades estatales diariamente anuncian detenciones, aseguramientos de droga, de armas, presentan presuntos delincuentes ante la justicia y tratan de coordinar a los municipios y sumarlos al trabajo que hacen la federación y el estado.

El reclutamiento de más personal para las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado será prioritario para 2023.

No obstante, también falta reforzar los mecanismos para que los miembros de las policías y las fuerzas de seguridad puedan alertar, denunciar (y recibir protección) cuando son objeto de amenazas ellos o sus familias, o son objeto de intentos de soborno. Es necesario acabar con la trágica disyuntiva que algunos se ven orillados a tomar entre "plomo" y "plata" y es indispensable que reciban el apoyo necesario para que no termine su existencia prematuramente.