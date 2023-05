Reflejos de Sol | Ebrard ¿Próximo presidente?

Ayer Marcelo Ebrard vino a Guanajuato. Presentó su libro en la Feria Nacional del Libro de León y antes estuvo en Salamanca, donde inauguró la oficina número 133 de expedición de pasaportes en México. Esa era la razón oficial por la que el Canciller de México, en lugar de estar en Tokio, París o Bruselas, ayer se dio tiempo para acudir a la ciudad petrolera.

Llega el funcionario federal y es recibido con banda (que tocaba Caminos de Guanajuato) por mil 500 personas, había bailables, personas con mantas y pancartas, un chamán se le acercó y le pasó el incensario y alguien más le colocó una guirnalda de flores en el cuello. Quince minutos tardó el autor de El camino de México en transitar desde su camioneta hasta el templete.

Ese relato ¿corresponde a un secretario de Relaciones Exteriores que va a inaugurar una oficina de expedición de pasaportes? Claro que no. Corresponde a un precandidato a la Presidencia de México. En realidad parecía candidato. En este momento, los funcionarios muestran músculo aunque “no sean los tiempos”.

SAQUE SU PASAPORTE

Casi casi la oficina de pasaportes fue lo menos importante del momento. En el templete esperaba al Canciller la senadora Malú Mícher, quien decía a quien podía que se apurara a saludar al secretario pues llevaba retraso en su agenda (incluso alguien preguntó que si la señora que carrereaba al invitado era su esposa) y mientras… él se dejaba querer, como corresponde.

En su discurso, el alcalde de Salamanca, César Prieto salió airoso como espadachín. Hace solamente dos días su padre y su hermano estaban en un hotel de León apadrinando a Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Así que, con un cuidado quirúrgico, elogió al Canciller abundantemente pero no le dijo que sería Presidente (a diferencia de las voces espontáneas que sì se lo gritaban entre la muchedumbre).

Ahí estaban Bertha Caraveo, senadora por Chihuahua, Blanca Piña, senadora por Michoacán, el alcalde Carlos García, de Silao; diputados federales y diputados locales acompañaban gozosos al Canciller. Evidentemente nadie mencionó a las autoridades estatales.

EN EXCLUSIVA

Ebrard ofreció a la Organización Editorial Mexicana una entrevista exclusiva. En ella nos dijo que “él no anda viendo quien lo lleva” cuando se le preguntó si estaba considerando ser el candidato a la Presidencia por la coalición opositora. Y al mismo tiempo, reveló que, según sus sondeos, él lleva la delantera por la candidatura presidencial de Morena en el estado de Guanajuato.

Luego dio la receta para disminuir la desigualdad: “tenemos que mejorar los ingresos salariales, la percepción del trabajo, construir un mucho mejor sistema de salud, construir un mejor sistema educativo y garantizar la aportación fiscal de las empresas exportadoras y las grandes empresas mexicanas”. Así para empezar.

ESCENARIOS

Así que aquí van los escenarios. Uno, que Marcelo gane la encuesta. Si es así, algunos morenistas se molestarán pero el resto votará por Ebrard y –sobre todo– millones de personas que normalmente no votarían por morena para Presidente tal vez sí lo hagan por Ebrard si es el candidato, con lo cual, arrasaría.

Escenario dos: Adán Augusto o Claudia ganan la encuesta. Aquí lo que nos contestó cuando le preguntamos si se integraría al equipo de alguno de los dos, es que “no quería adelantarse”. Tampoco parecía que le hiciera gracia esa posibilidad. Pero dijo “que va muy bien” y se tiene mucha confianza.

Hoy, Ebrard dejó entrever que no se va a la oposición: “Ya formo parte de algo y no tengo porque irme a ningún lado ¿Por qué me voy a ir?”. precisó. Así que no hay escenario tres.

Dicen que para ser hay que parecer. Ebrard se la está creyendo. Parece candidato, Habla como candidato y lo goza como candidato. Tal vez por fin se le haga ir a “la grande” después de que en 2012 tuvo que hacerse a un lado (entonces en el PRD), cuando su jefe perdió, según el IFE, por un porcentaje de 0.58 por ciento ante Felipe Calderón Hinojosa y luego (Ebrard) tuvo que exiliarse. Tal vez sea hora de que la lealtad y la disciplina sean recompensadas.