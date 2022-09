Reflejos de Sol | ¿Diego embajador?

¿Por qué será que algunos gobernadores de partidos de oposición, una vez que concluyen su mandato aceptan irse de embajadores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿No les dará tantita vergüenza? ¿Es tan grande su cola? Esperamos que a Diego Sinhue ni se les ocurra invitarlo para ejercer un cargo diplomático y no porque no sea muy capaz de llevarlo con gran presteza, sino porque eso habla muy mal de los políticos que, una vez que se quedan sin empleo, acepten irse a representar a un gobierno adverso a sus orígenes políticos.

Por otra parte, todo mundo sospecha de los priístas que ya aceptaron irse de diplomáticos después de entregar el poder a Morena. Quirino, exgobernador de Sinaloa, ya se pasea por la Gran Vía; Claudia Pavlovich, de Sonora, ya despacha en el consulado de Barcelona y dicen que Omar Fayad ya está apalabrado. Carlos Joaquín, de Quintana Roo, ya prepara su maleta para irse a vivir a Ottawa, que porque “le sabe al turismo”, según el presidente López Obrador. Aunque es del PAN-PRD, militó en el PRI muchos años.

Todos han entregado el poder a gobernadores de Morena. Al paso que vamos, Alito también ya estará soñando con encabezar una legación en el extranjero. Ojalá lo manden de cónsul a Anchorage, Alaska o a un lugar que se llame igual que el rancho del Presidente López Obrador. O al menos eso quisieran priístas distinguidos como Heriberto Galindo, que han señalado que no todos son como él.

SOSPECHOSISMO E IMPUNIDAD

La cuestión es que ese tipo de componendas no hacen más que avivar las sospechas de la existencia del famoso “pacto de impunidad” que habría aceptado Enrique Peña Nieto para no ser perseguido por la ley o por el gobierno de Morena. Nadie sabe con certeza quién estaría protegido por ese fuero político, pero es claro que hay personajes de ese partido que antes eran muy célebres y desaparecieron.

¿Ejemplos? Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Belttones. De seguro tampoco nadie molestará a José Antonio Meade, quien fue el primer candidato en ‘levantarle la mano’ a AMLO en 2018.

MORENA SE PREPARA

En Guanajuato, quedó claro que las presuntas irregularidades de las que acusaron a Ricardo Sheffield no hicieron mella en el ánimo presidencial, pues sigue despachando en José Vasconcelos en la CDMX como Procurador Federal del Consumidor y, sobre todo, es evidente que el partido oficial tiene sus piezas bien acomodadas y la familia Prieto (Ernesto papá, el hijo y César) no necesariamente tiene la mayor influencia en Guanajuato.

Porque aunque hay ‘corcholatas’ nacionales que todo mundo conoce, el presidente de México está sumamente interesado en que en los estados también existan esas piezas para que él decida con quién usar ‘el destapador.’ La senadora Malú Micher abiertamente hace campaña a favor de Marcelo Ebrard y no es de menor importancia que el consejero de cabecera (despacha en la oficina de junto) de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, sea Miguel Angel Chico Herrera, exsenador, ex candidato a la gubernatura de Guanajuato y gran conocedor de las bambalinas locales, regionales y nacionales.

¿Y EL PAN, APÁ?

Con todo este panorama, el PAN va atrasado en Guanajuato. La nómina da tranquilidad. Pero el tiempo avanza muy rápidamente y aunque el gobernador Diego declaró hace unos meses a la Organización Editorial Mexicana que era tiempo de trabajar y no pensar en el futuro, sigue habiendo demasiadas personas no solo que les gustaría ser gobernadores y gobernadoras, sino que demasiados creen realmente que pueden llegar. Mientras no haya definiciones, no van a cerrar filas. Van a seguir “trabajando” pero para demostrar que ellos o ellas deben ser el o la candidata a la gubernatura de Guanajuato.

Y más vale que los panistas se unan, porque Guanajuato es un estado prioritario para Morena: ha sido un bastión panista durante treinta años. ¿Qué pasaría si el gobernador o la gobernadora panista en 2024 tuviera que gobernar sin mayoría en el congreso? ¿O si Morena ganara otra ciudad importante del Corredor Industrial (ya tiene dos)? Son preguntas.