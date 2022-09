Reflejos de Sol | Contigo sí, gobierno federal

Hay estados de la república que si no existiera la federación y no les proporcionaran sus participaciones sencillamente naufragarían. Lo que no se vale es que el gobierno federal se convierta en un dique para el bienestar o la inversión de estados que han hecho un esfuerzo de décadas por establecer desarrollo y progreso buscando inversión extranjera y un modelo económico orientado hacia el exterior.

Takao Nakahata, Director Ejecutivo de JETRO México lo dijo a la Organización Editorial Mexicana de una manera muy clara: no es suficiente el magno esfuerzo que hagan gobiernos estatales como el de Guanajuato para promover inversiones o, por ejemplo, para impulsar la reconversión de la industria automotriz para la fabricación de automóviles eléctricos si no hay una política nacional clara hacia la reducción del cambio climático y la descarbonización.

Así que quien piense que la disparidad de maneras de actuar entre la federación y los estados no trae costos está muy equivocado. Y mientras el presidente de México siga pensando que el uso de energías limpias es un complot para dañar a los países productores de petróleo y carbón y que la inversión extranjera sólo ha servido para que los empresarios exploten y despojen a nuestro país, los esfuerzos de miles de mexicanos durante al menos treinta años porque México forme parte de Norteamérica como el bloque comercial más poderoso del mundo se pueden ir a la basura.

Paradójicamente, pensar de esa manera sí nos coloca justamente en lo que él tanto critica. Pareciera que lo que desea es que México vuelva a ser aquel “traspatio” de Estados Unidos que producía petróleo y materias primas pero no manufacturas y muchísimo menos mentefactura.

Es verdad que es necesario tomar medidas urgentes para mejorar la distribución del ingreso en México, pero definitivamente destruir lo que se ha conseguido es mala opción, ya que a los únicos que beneficia eso es a nuestros competidores comerciales. China, Tailandia, Malasia, India o Brasil deben estar muy felices de que con su mayoría en el congreso, el presidente AMLO esté echando para atrás leyes que dieron confianza y certidumbre a los inversionistas extranjeros para venir a invertir a México.

Ninguna dádiva o apoyo a población vulnerable compensará la pérdida de empleos que puede significar la partida de los inversionistas que ya están en nuestro país. No habrá dinero que alcance para dádivas si la producción cae masivamente.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Guanajuato pasó de los 2 mil 700 millones de dólares, en la década de los 90, a captar 16 mil 711 millones de dólares en el periodo del 2011 al 2021. Ese esfuerzo podría revertirse en muy poco tiempo si el gobierno federal insiste en erosionar la confianza de los inversionistas en lugar de ponerles reglas claras con los organismos reguladores que, por cierto, también está destruyendo de manera consistente.

DE PECHITO

Este lunes 5 de septiembre, el presidente de México se puso “de pechito”. Dijo: “Hablando de Guanajuato, creo que el viernes di a conocer que hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales, y aun así los del PAN votando en contra de que la Secretaría de la Defensa tenga el mando de la Guardia Nacional para garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa y que realmente esté garantizando la seguridad pública de todos.”

Es insólito, inaudit y lamentable que el presidente López Obrador crea que la única forma de que la GN “no se corrompa” es que la SEDENA tenga el mando de la misma. Y como él dice que su gobierno “ya no es como los de antes” y que él es muy honesto, resulta que si no son los militares o él, todos son susceptibles de ser corruptos, incluyendo al actual mando, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien si tuviera tantito de dignidad presentaría su renuncia, pues lo dicho por el presidente equivale a decir: “A Luis Crescencio sí le tengo confianza, porque si se quedan con Rosa Icela, se van a corromper”. Qué bonito.