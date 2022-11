Reflejos de Sol | Adán preparando la visita

En las últimas semanas, hemos padecido en Guanajuato diversos delitos que afectaron el patrimonio de muchas personas debido a que sus vehículos fueron incendiados y también masacres acabaron con vidas de manera sangrienta.





Lamentablemente, lo normal en nuestro país es que esos crímenes queden impunes y no haya consecuencias. Ayer, el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca, informaron que, a consecuencia de los delitos mencionados, las autoridades detuvieron a 71 personas, se realizaron 108 cateos, fueron asegurados 51 vehículos de motor, 105 armas de fuego entre largas y cortas, 22 mil 298 dosis de droga y 25 explosivos de uso ¡antiaéreo! O sea, para tumbar aeronaves.

La Fiscalía General del Estado informó que continúa investigando con estricto apego a derecho, para "capturar y dejar a disposición de la autoridad judicial a quienes alteraron la paz social y el bienestar de los guanajuatenses, y mantiene en todo momento el trabajo coordinado con autoridades para procurar justicia".





BORRÓN Y CUENTA NUEVA

No es casualidad que esta información se dé a conocer hoy, pues mañana estará en Guanajuato el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, cuyo jefe, Andrés Manuel López Obrador, se ha llenado la boca en las mañaneras hablando mal del Fiscal y de Guanajuato.

El propio secretario de Gobernación dijo recientemente que Guanajuato se remite a conceptos negativos relacionados con inseguridad. Pues bien, ahora, en este encuentro con la sociedad guanajuatense que sostendrá en un conocido hotel, propiedad de un destacado leonés, probablemente tendrá que moderar su discurso.

No se trata de que Adán se trague sus palabras. Ni de amarrar navajas como lo hace su jefe. Sino de hacer un "borrón y cuenta nueva" y decirle: "señor secretario de Gobernación: en este estado lo respetamos y, como ve, no es verdad que estamos de brazos cruzados ante la delincuencia, de manera que vayámonos respetando y empecemos a construir y no a destruir, a cooperar y no a provocarnos".

Cabe destacar que los resultados informados por Zamarripa y Cabeza de Vaca fueron producto de operativos conjuntos entre el gobierno del estado, policías municipales y fuerzas federales como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Es decir, tampoco es verdad que en Guanajuato se rechaza a las fuerzas federales o que no haya coordinación. No hay pretexto. Los guanajuatenses nos merecemos que el secretario de Gobernación venga a sumar, no a descalificar

Por otra parte, aquí le recordamos a Don Adán que iba a ir a Celaya a recorrer las calles con el alcalde Javier Mendoza. No sabemos si eso lo hará en esta ocasión. Y si no, pues ya que se quede a volar en un globo este viernes porque, por cierto, si fuera generalizado todo eso de la violencia, no vendrían los cientos de miles de visitantes que llegarán este Buen Fin de semana a León al Festival Internacional del Globo.

LISTAS LAS CARTAS A SANTA CLAUS

Ayer era la fecha límite. Pues bien, los 46 ayuntamientos del estado de Guanajuato enviaron al Congreso del Estado sus respectivas Iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2023.

De acuerdo cin Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Víctor Manuel Zanella Huerta, los 46 municipios enviaron sus iniciativas de ley y desde ya estarán revisándolas "para cuidar que cumplan con proporcionalidad, equidad y legalidad, para que sea un instrumento que permita a los ayuntamientos prestar mejores servicios públicos y trabajar por el bien común".

Hoy los legisladores locales tendrán sesión y al término tendrá comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización y gobernación y puntos constitucionales para radicar las 46 leyes y empezar la revisión. Viene ahora la etapa de análisis y revisión y para la segunda semana de diciembre estará aprobándolas el pleno.

Por cierto, damos la bienvenida a estas páginas al diputado Víctor Zanella, quien desde hoy colabora con la Organización Editorial Mexicana en los Soles de Guanajuato.