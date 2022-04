REFLEJOS DE SOL

TARDE TRANQUILA

La de ayer, era una tarde tranquila. Seguramente en todas las redacciones de los medios de comunicación de Guanajuato estábamos procesando los logros que a medio día había informado el Fiscal General de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

Tanto así, que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, durante su mensaje, puntualizó: “La Fiscalía del estado de Guanajuato es la mejor fiscalía del país, pero tenemos que seguir humanizando a esta fiscalía, tenemos que poner por enfrente y por delante, como prioridad, a la persona, al ser humano en el trato, en la dignidad y en el respeto”.

Durante su último año de gestión, la FGJEG esclareció casos como el de la explosión en el Restaurant Barra 1604, en Salamanca, en menos de 72 horas y recordó que, gracias a las pruebas aportadas durante la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, la Fiscalía estatal logró obtener una sentencia condenatoria de 60 años de prisión para ese criminal.

Zamarripa también mencionó que el trabajo de colaboración con los colectivos de búsqueda ha sido fundamental para obtener resultados y recordó que el repositorio disponible en la página de internet de la fiscalía pone a disposición de las víctimas los lugares de hallazgo ubicados en la entidad, además de otras herramientas disponibles, como la “búsqueda ciudadana” y la “búsqueda interinstitucional”, que coadyuvan a la localización de personas denunciadas como desaparecidas.

AGRESIONES QUEDAN EN EL OLVIDO

Casi poéticamente, el Fiscal señaló que lo que importa es la función investigadora de la agencia que dirige y que a pesar de las críticas, “algunas destructivas, sustentadas en equivocados entendimientos, escepticismos o falsos conceptos, se sigue con un afán esforzado, sabedores que ante la realidad del quehacer en el deber ser, sin espejismos artificiosos, los señalamientos malsanos se depositan en las entrañas memorísticas del eterno olvido”. Eso dijo.

PERO DE PRONTO…

Pasadas las 5 de la tarde, llega la información desastrosa. Un elemento de la Guardia Nacional mata a un estudiante de la Universidad de Guanajuato sin motivo aparente.

Presuntamente, el joven no se detuvo cuando el uniformado se lo pidió. Esto ocurrió en la comunidad de El Copal, en Irapuato, en donde una joven también resultó gravemente lesionada.

Salían de una fiesta. De pronto, se toparon con elementos de la Guardia Nacional, quienes patrullaban por la zona, les habrían marcado el alto, no se detuvieron e inició una persecución. El uniformado sacó su arma de cargo y la accionó en varias ocasiones en contra de los estudiantes.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo condenó el asesinato y confirmó: “un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional”.

Dijo que las autoridades de cualquier nivel tienen “la responsabilidad de construir la paz y confianza con la ciudadanía” y ofreció acompañar y total apoyo a sus familias para que las instancias competentes “esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia”.

EL RECTOR CLAMA JUSTICIA

El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, también condenó el asesinato del joven y dijo que la comunidad que representa siente una profunda impotencia, pues expresó que quienes deberían de cuidar a los estudiantes hoy atentaron contra ellos.

El académico acudió a la comunidad de El Copal, para reunirse con los familiares de Ángel Yael, el estudiante asesinado, y señaló que se trata de un hecho preocupante, pues la Guardia Nacional atentó en contra de estudiantes “que no cometieron ningún delito ni falta, pues sólo estaban reunidos”. Inmediatamente, estudiantes y profesionistas de la comunidad UG expresaron su apoyo a la familia del joven de 19 años.

¿MÁS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL?

Todos los días informamos acerca de la llegada al estado de Guanajuato de más y más elementos de la Guardia Nacional. ¿Es esta su labor? ¿Agredir a los inocentes? Y si no ¿Por qué no informan puntualmente sobre sus actividades? Esta mañana, esperemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador responda con precisión y no diga que tiene “otros datos” sobre lo ocurrido en Irapuato. Lo que ocurrió es gravísimo y merece una explicación, una investigación exhaustiva y, de ser el caso, un castigo ejemplar.