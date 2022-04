REFLEJOS DE SOL

CONCLUYE CICLO

Ayer concluyó un ciclo muy importante en la política mexicana. Es el inicio del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y no porque ya no vaya a gobernar o no siga teniendo un inmenso poder, sino porque ayer se puso en marcha el mecanismo por el cual millones de ciudadanos votaron en julio de 2021: no dar carta blanca a la mayoría legislativa de Morena para aprobar sola reformas constitucionales, para las que se requiere la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

INICIA CICLO

Y más allá de las muchas anécdotas de la histórica votación de este domingo de Pascua, lo importante está por venir. Y es que por fin, y a pesar de que por ahí un desbalagado Carlos Aysa votó a favor de la reforma a cambio de que le dieran una embajada a su papá en República Dominicana, la oposición mostró músculo y sobre todo que si cierra filas puede ser relevante políticamente en 2024.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo dijo así: “esta reforma hace tres años hubiera pasado sin problema y hoy se le pone un freno, precisamente porque esa coalición funcionó en las urnas, a lo mejor muchos esperaban más de esa coalición, pero es un claro reflejo de que se tendrá que buscar una en 2024, sin duda alguna”.

El gobernador de Guanajuato también enfatizó que como militante del Partido Acción Nacional y como ciudadano, es necesario un diálogo entre todas las fuerzas políticas, precisó: incluido Movimiento Ciudadano, para buscar una alianza y frenar a Morena en 2024.

NA NA NA NA NAAAA

¿Por qué el gobernador se refirió exactamente a MC? Porque seguramente las fuerzas vivas de la 4T están buscando que la alianza opositora se rompa y promoverán que alguno de los alcaldes o gobernadores del Movimiento Naranja vayan solitos y con ello provoquen que la oposición se parta en cachitos, de manera que en 2024 se rompa toda posibilidad de coalición opositora única. Al fin que todos los partidos que la podrán integrar tendrán seis largos años para recoger los pedacitos y pegar su corazoncito multicolor roto. Y el de millones de ciudadanos ante la oportunidad perdida.

SOL Y VIENTO EN POPA

Otra buena consecuencia de la votación ayer en el Congreso es que los 12 proyectos de inversión de energías renovables continuarán. Por ejemplo: los dos proyectos eólicos en San Luis de la Paz, nueve fotovoltaicos en municipios como Doctor Mora, en el mismo San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Cuerámaro, Abasolo, Romita y Coroneo y Jerécuaro, además de uno hidroeléctrico en Acámbaro que en conjunto podrían generar unos 729 MW de energía para el estado, ahora que ya tienen luz verde para poder ser concretados.

NO QUIERO ORO NI QUIERO PLATA

Y ya que vio que su proyecto de reforma fracasó, ni tardo ni perezoso, el jefe del Ejecutivo Federal mandó su iniciativa para que la exploración, la explotación, y el aprovechamiento del litio queden exclusivamente a cargo del Estado y para que estas actividades se lleven a cabo por el organismo público, descentralizado, que determine el Ejecutivo Federal. El cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios –dice su iniciativa– será escrupuloso por parte de dicho organismo público.

Esto nos lleva a dos reflexiones. Uno, es el cuento de la lechera ¿lo recuerda? Ella llevaba en su cabeza un cántaro y alegremente iba pensando en todo lo que iba a comprar con las riquezas que le produciría esa leche que llevaba –cuando la vendiera– hasta que se tropezó, el cántaro se rompió y con él sus ilusiones.

Y lo otro, cuando nos dijeron que para seguir aprovechando el inmenso potencial petrolero de nuestro país teníamos que explorar en aguas profundas, actividad para la que no teníamos tecnología suficiente por lo que era menester asociarnos con países que sí la tenían (como Brasil con Petrobras).

El litio en México se encuentra en un estado francamente difícil de explotar. Así que una vez más, no vamos a explotar ese recurso ni con buenas intenciones ni deduciendo que porque Dios o la Madre Naturaleza nos bendijo con la inmensa riqueza de plata de La Valenciana y del megayacimiento petrolero de Cantarell ahora vamos a “administrar la abundancia “del litio”. Mejor pongámonos las pilas del conocimiento si algún día queremos que sean, justamente, las de litio.