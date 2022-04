REFLEJOS DE SOL

SOMOS LO QUE DESECHAMOS

¿Alguna vez ha pensado que podría eliminar los desechos de todo que consume? Los residuos orgánicos pueden aprovecharse para elaborar composta, que sirve como fertilizante natural, ahora que nos viene una crisis por la escasez provocada por la guerra entre Ucrania y Rusia.

Todos los recipientes de lo que consume podría volverlos a utilizar. Los frascos de vidrio muchas veces y los vasos de papel encerado al menos una vez más. Y lo ideal sería que no adquiríéramos productos envueltos en plástico desechable que va a permanecer en la tierra mucho tiempo después de que cada uno de nosotros desaparezca. Y todo, para usarlos unos minutos. No es una cuestión de moda. Es que la basura ya no cabe. Y ya no hay dónde meter tantos residuos plásticos que no se desintegrarán nunca.

Quienes verdaderamente se preocupan por el ambiente, prácticamente no generan basura, porque reutilizan, reciclan y reducen lo que desechan.

Así como muchas medicinas tienen efectos secundarios, así como el desarrollo tiene daños colaterales, el consumo provoca basura y ese es un problema del cual nos tenemos que hacer responsables los ciudadanos y también el Estado.

TIRADEROS Y RELLENOS

Para enfrentar el problema, Marisa Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que el gobierno del estado llevó a cabo un trabajo de campo para analizar la situación de los 44 tiraderos de basura que existen en Guanajuato.

En Guanajuato, existen depósitos de basura desde como el de Celaya, en donde previamente se separa la basura y se cuida que los desechos no permeén al subsuelo o los mantos freáticos y, en el otro extremo, tiraderos a cielo abierto que, con las emanaciones de metano y la luz del sol, provocan incendios con emanaciones tóxicas y dañinas para toda la población.

LOS ALCALDES Y LA BASURA

La Secretaría de Medio Ambiente le dijo a los alcaldes cómo está el manejo de sus residuos, no solamente se trata de la disposición final, recolección, barrido, cómo puede propiciar incluso el aprovechamiento de esos residuos para volverlos recurso.

¿Y ahora, de quién es el problema? De todos. Como el de la seguridad. No hay dinero que alcance, ni superficie terrestre suficiente para enterrar residuos no degradables si todos seguimos ese patrón de consumo. Todos pensamos que no es nuestro problema porque la basura no se acumula en nuestra casa pero en realidad, ya no cabe en ningún lado.

Y si no, es cosa de recordar que, el mes pasado, el incendio en el basurero de Comonfort generó tal contaminación ambiental que el viernes 18 de marzo, Celaya amaneció “inundada” por una nube de humo y todos los habitantes respiraron los vapores de su propia basura.

LEÓN TRABAJADOR

Cuando mucha gente descansa, hay quienes se aprestan a trabajar muy duro, pues Guanajuato es un estado turístico y en los municipios se aprestan a recibir a cientos de miles de visitantes. Entre el 10 y hasta el 24 de abril, la ciudad de León recibe a aproximadamente 280 mil personas y por ello ha preparado el programa “Vive León”.

El Municipio de León a cargo de Alejandra Gutiérrez ha dispuesto 18 espacios para todo público. Estos son: la Plaza Expiatorio, Museo de las Identidades Leonesas, Plaza de San Juan de Dios, Plaza Principal, Calzada de los Héroes, Parque Metropolitano, Zoológico de León, Centro de Ciencias Explora, Acuario del Bajío, Museo de la Ciudad de León, el de Arte Sacro y también en la Arquidiócesis de León. También participan las unidades deportivas, como la Antonio “Tota Carbajal”, la Luis I. Rodríguez, y el Parque del Árbol.

¿Qué va a haber? Pues exhibición de fotografías, conciertos, exhibiciones de alebrijes, interacción con las botargas de los Bravos, Abejas y Club León (puede bailar con ellas o tomarse una “selfie”), la presencia de cuenta-cuentos, taller de danza urbana, cancha de fútbol inflable, masterclass de natación, exhibición de artes marciales, voleibol, básquetbol y ópera, entre otras. Tooodo eso. Así que Vive León en https://leon.gob.mx/viveleon/