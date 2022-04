REFLEJOS DE SOL

GTO, TENEMOS UN PROBLEMA

Como lo adelantamos ayer, el presidente López Obrador minimizó el abstencionismo que hubo en la consulta popular para revocación de mandato. Y aunque el INE estimó que alrededor de 18% de la lista nominal acudió a votar el domingo, en Guanajuato la cifra no llegó ni a 10%. Así que menos de una de cada nueve personas asistieron a votar.

Pero ya lo pasado pasado no me interesa ya olvidé, ya olvidé, pareció decir el mandatario pues en la reunión en la que convocó a gobernadores de todo el país lanzó una alerta. Las vacunas se le van a echar a perder. Así que aunque sea semana santa, el presidente pidió a los mandatarios asistentes que le ayuden a vacunar a las personas porque si no los biológicos se van a convertir en basura y el 3 de mayo será la Santa Cruz, pero de AMLO que no logró repartir las dosis con sus propios medios.

De todos modos, el domingo pasado fue la última vez que el nombre de López Obrador aparece en una boleta electoral, así que ya mejor les pidió el favor. Y aunque se supone que ya no vacunará el ejército, sino el IMSS y el ISSSTE, alguien tiene que convocar a los 463 mil que usarán las dosis que se empezaron a aplicar ayer, más 110 mil adicionales.

SUBALE, HAY LUGARES

Y ya que hay que vacunar a tanta gente en tan poco tiempo pues en este espacio sugerimos que todos aquellos que fueron contratados para el acarreo, perdón, para acercar a los adultos mayores a darle el "Sí" a AMLO en la jornada del domingo, pues ya de una vez que sigan apoyando pero para llevar a la gente a que tome su primera, segunda o tercera dosis.

Porque acuérdese que como consecuencia de las vacaciones de fin de año hubo un rebrote de Covid. Así que mejor vacúnese y luego ya se va de vacaciones bien rico con menor riesgo de morir si se llegara a contagiar.

ARMAS PARA PROTEGER

El gobierno de Irapuato, a cargo de Lorena Alfaro García, ya hizo su diagnóstico. Las principales razones de la inseguridad son (tomen nota): la pobreza, la educación de mala calidad, el consumo de drogas, la corrupción, la desintegración de las familias, el consumo de alcohol, el desempleo, los delincuentes sin castigo y la falta de policías.

El Gobierno Municipal ya ha hecho públicos tanto el Programa Municipal de Seguridad y el Programa Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, los cuales fueron publicados a partir de este lunes en la página del Instituto Municipal de Planeación, con lo cual Irapuato cumple con lo estipulado en la ley.

Víctor Armas Zagoya, secretario de Seguridad Ciudadana, nos aseguró que lo importante es llevar estos planes a la práctica.

Villas de San Cayetano, Constitución de Apatzingán, Morelos, Las Américas, 12 de Diciembre, Las Heras, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y una gran parte de la parte sur del municipio, así como la comunidad de San Roque son algunas de las zonas prioritarias de atención.

Pero Armas apuntó que si la gente no empieza a notar la diferencia, es que las cosas no están funcionando bien. Así que los resultados hablarán pronto por sí mismos.

¿CON QUIÉN SE QUEDA EL PERRO?

Y hablando de seguridad y vacaciones, tome en serio las precauciones que Protección Civil está promoviendo.

Más allá de que se sabe que cuando Siri o Alexa se quedan solas a veces se ponen a prender y a apagar las luces, hay tragedias que se pueden evitar, como la que vivió una familia en San Francisco del Rincón, en donde perecieron tres integrantes de una familia a consecuencia de un incendio.

El director de Protección Civil del Municipio de León, Crescencio Sánchez, Abundiz recomendó a las familias que salen de casa desconectar los aparatos electrónicos.

Recuerde, antes de salir de casa hay que cerrar el suministro de gas y llaves de agua y desconectar aparatos electrónicos para proteger las viviendas.

No se recomienda acudir a presas, bordos o zonas agrícolas donde hay pozos de agua. Además de que no hay agua en esos cuerpos hídricos, "el piso es fangoso" y peor se pone la cosa si "las personas traen conducta alterada, como cuando están alcoholizados; se exponen a un peligro muy eminente”.

Finalmente, si visita la Sierra de Lobos o parques, esté al pendiente al término de la preparación de los alimentos para extinguir fogatas o braseros en su totalidad ya que los vientos de la temporada y las brasas pueden viajar a través del viento y llegar a lugares donde haya hierba seca y por ende generar incendios.

Por lo demás, no olvide su bloqueador solar y muchas ganas de pasarla muuuuy bien.