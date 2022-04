REFLEJOS DE SOL

ALERTA INSERVIBLE

¿De qué sirve una alerta de género, si se ha demostrado que eso no ha sido un mecanismo efectivo para reducir la violencia y agresiones en contra de mujeres en el país? El dedo en la llaga lo puso la Secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, quien hizo una contestación a la recomendación que hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que esta figura fuera aplicada en Guanajuato.

“La realidad hoy es que, más allá de la veintena de estados que tienen esta alerta de género, no ha representado un elemento sustantivo para erradicar la violencia, no me parece que sea una medida efectiva”, recordó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En términos prácticos, tiene razón, pues si bien Guanajuato ha emprendido acciones concretas para erradicar la violencia de género –es el estado en donde las penas en contra del feminicidio son más altas, con hasta sesenta años de prisión.

CALCOMANÍA CERO

Tener una calcomanía de “estado violentador” no es un escudo protector, como se ha demostrado en otros estados y, dicho sea de paso, esa alerta se dio en un entorno pre y post electoral en entidades como Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, Tabasco, Chihuahua y Michoacán, que encabezan el top diez con más feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en donde Guanajuato ocupa el lugar número 16, con tres feminicidios cometidos durante el primer trimestre del año.

Así que, más que andar haciendo alertas, mejor es imponer penas más altas y sancionar a los delincuentes de forma expedita.

VISITANTES DISTINGUIDOS

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recibió en este estado al GOAN, formado por los gobernadores Carlos Joaquín de Quintana Roo; Mauricio Vila, de Yucatán; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Maru Campos, de Chihuahua; Mauricio Kuri, de Querétaro y José Rosas Aispuro, de Durango.

A cuatro días de que se realice la consulta ciudadana para la revocación de mandato, la gobernadora y los gobernadores de la Alianza de Acción Nacional se reunieron en Bonito León, Guanajuato. Desde la misma noche del martes, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recibió a los siete mandatarios a bordo de su camioneta.

La foto con funcionarios a bordo de su unidad ya es frecuente en las redes sociales del mandatario estatal. Así lo hace en sus giras de trabajo por los municipios. A esa camioneta también se han subido César Prieto presidente de Salamanca y hermano de Ernesto Prieto. Es como el “carruaje” donde se liman las asperezas.

Al igual que Diego Sinhue con el PAN, Ernesto de Morena, ya camina sobre la ruta que lleva al 2024. El diputado con licencia, aprovechó la revocación de mandato para hacer su propia gira en Guanajuato, y demostrarle a AMLO que es el mejor postor del partido para la gubernatura. Prieto anda gastando suela para aventajar a Sheffield.

Lo propio hace Diego, pero él se codea a otro nivel. Él es el gobernador, su camino tiene otros atajos y la revocación de mandato no le representa problema. Así lo manifestó frente a los gobernadores invitados, “nos reunimos para trabajar, no para grillar”, destacó.

LO IMPORTANTE

El gobernador de Guanajuato añadió que los gobernadores panistas de México hicieron el cónclave en Guanajuato no para hablar de revocación sino para “lo importante”.

¿Y qué es lo único importante que puede haber en el panorama político de México? La respuesta, un numerito: 2024. Y no estamos hablando de si Libia, si Erandi, si Ale, si Lorena o si Chucho. Estamos hablando de que el PRI nacional es más morenista que Morena. Y estamos hablando de que la fuerza política de los gobernadores del PAN puede representar el único núcleo que puede mover una alianza opositora con un candidato único a la presidencia de la República.

Porque los priístas de Guanajuato están más que molestos con las decisiones que se toman en Insurgentes Norte (¿no ha vendido el PRI ese edificio?) y en el PAN hay de tres sopas: quienes pugnan por la continuidad; los delfines rebeldes y otros que prefieren transitar hacia otros destinos anaranjados. Sin embargo, para la Grande, o todos se unen, o sin duda las señales políticas vendrán por seis años más desde una hamaca en Palenque, Chiapas.