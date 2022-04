REFLEJOS DE SOL

JÓVENES, ESPERANZA ANTE LA INJUSTICIA

El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, presentó su “autobiografía jurisprudencial” en la Facultad de Derecho de la UNAM. Más allá de los elogios que le profirieron, el máximo magistrado le dijo a los jóvenes asistentes que ellas y ellos son “nuestra esperanza”.

LOS OLVIDADOS

Y usted se preguntará ¿esperanza ante qué? El Ministro Zaldívar fue claro y directo. Les manifestó su deseo de que “puedan sentir la emoción y la pasión que implica defender los derechos en un país tan injusto y tan desigual, sentir en su piel el grito de los desesperados, de los olvidados, de los discriminados, porque además, muchas y muchos de ustedes vienen de esos hogares, de sus hogares que no tuvieron privilegio”.

La afirmación de Arturo Zaldívar es más que pertinente en un país en el cual lamentablemente el estado de derecho pasa por la realidad de que quienes se dedican a litigar, con frecuencia anteponen sus intereses pecuniarios a la defensa de sus clientes o bien, de que estos buscan coludirse con el poder judicial para inducir veredictos a su favor.

La obra aborda 50 sentencias que son de autoría del Ministro, y en ella se abordan temas como: el libre desarrollo de la personalidad, grupos vulnerables, derechos de las mujeres, debido proceso, entre otros.

ENTRE ABOGADOS TE VEAS

Bien harían los miembros de los Poderes Judiciales federal y estatales en leer el volumen presentado pero sobre todo, junto con los aspirantes a abogados, sentir esa pasión que refirió Zaldívar Lelo de Larrea, pues la impartición de justicia es asunto de todos, pero todavía es una materia tan técnica, que cuando buscamos justicia seguimos en manos de las abogadas y los abogados.

EL PRI DESHOJA LA MARGARITA

El Ministro Zaldívar dijo que él siempre ha estado “del lado correcto de la historia”. Y quien aún no saben de qué lado ponerse es el PRI nacional, que por un lado en Guanajuato ha promovido a una potosina como lideresa estatal (no han de haber encontrado ninguna guanajuatense) y por otro, ya dijo que no va a aprobar la Reforma Eléctrica.

Esta podría ser la antesala de la alianza rumbo a 2024 y si se concretara, en Guanajuato quien ganaría sería el PRI, que en Guanajuato está más muerto que las momias del Museo de Sitio. Aunque por lo menos esas generan cuantiosas ganancias al municipio.

Los únicos priístas que dan la cara y se parten el lomo son los alcaldes como Chío Cervantes Barba de Abasolo, y los Mauricios: Arce Canchola de Cuerámaro y Trejo Pureco de San Miguel de Allende. También están Luis Alberto Mondragón de Jerécuaro, Oswaldo Ponce de Romita y Luis Gerardo Sánchez de San Luis de la Paz. Tarandacuao, Tarimoro y Uriangato también tienen alcaldes priístas.

¿MORENOS O PRIETOS?

Todos quisiéramos que nuestros representantes populares consiguieran beneficios en favor de nuestras demarcaciones. Y probablemente eso es lo que suceda con la ayuda que la federación le de a los hermanos Prieto, César –alcalde de Salamanca– y Ernesto –presidente de Morena en Guanajuato.

Ernesto, diputado con licencia, promueve alegremente la revocación de mandato en el Corredor Industrial en Irapuato, Salamanca y Celaya. César, sigue activo con el tema del IMSS, que ahora dice que incluso va por otra Unidad Médica, a parte de la que ya está aprobada para Villas 400 y que del predio, ya nomás esperan el sí, para con cheque en mano ir a comprar el terreno. Así como hay Ciudad Pemex en Tabasco, Salamanca podría ser la Ciudad IMSS de México.

No queda claro si el INE va a llamar a cuentas a César por anunciar obras e inversiones en pleno tiempo de veda. Pero como dice el dicho, “lo bailado nadie se lo quita” y “más vale pedir perdón que pedir permiso”.

DE ARMAS TOMAR

¡Ssshhhh! No haga mucho ruido, porque distrae a Víctor Armas, quien ya está estudiando arduamente para presentar sus exámenes de control de confianza para ostentar el cargo de encargado de la secretaría de seguridad en el municipio de Irapuato.

En una de esas, si obtiene buenas notas, se podría ganar la ratificación. ¿No cree? En lo que son peras o manzanas, Armas advirtió que debe haber una sola policía. Así que los grupos que se hicieron con Simental, que los federales, que los comandantes recomendados de tal, que los Lobos, Centauros etcétera, todos al final son policías municipales y deben trabajar en favor de la ciudadanía.

Y ya para terminar, resulta que en algunas reuniones privadas, diversos actores han manifestado su apoyo a Armas para poner control en el municipio, así que no le quite usted la mirada a este funcionario, de Armas tomar.