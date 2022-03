REFLEJOS DE SOL

LAS CUENTAS CLARAS

Hay una palabra en inglés que es difícil de traducir: “accountability”. En la tradición anglosajona esta palabra es muy acostumbrada y tiene que ver con la existencia de la democracia misma. Quiere decir algo así como “rendición de cuentas". Se usa mucho para decir que los servidores públicos deben de ser “accountables” o sea, que no pueden hacer su santa voluntad por una razón muy sencilla: no fueron electos por su linda cara, sino para cumplir sus promesas y con la ley.

Por otra parte, unos más otros menos, todos pagamos impuestos. Y hay quienes dirán que los ambulantes no. Pues ellos también, al comprar incluso un chicle en una tienda establecida pagan el IVA. Así que todos tenemos (en mayor o menor medida) derecho a pedirle al gobierno que nos diga qué hace con cada pesito que gasta.

Porque no hay que olvidar que los gobiernos, en este caso estatal y municipales envían un proyecto para que sea revisado por nuestros representantes populares –sí, los diputados en el Congreso Estatal – y ellas y ellos a su vez voten cómo, cuándo y en qué van a gastar cada quintito los alcaldes.

EL CHOCOLATE ESPESO Y LA NIEVE DE LIMÓN

Por eso anda el diputado Victor Zanella de gira de trabajo por todo el estado de Guanajuato. Él, que es presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del estado, le está yendo a decir a uno por uno a cada alcalde cómo tiene que hacer su carta a santa clos, es decir, su anteproyecto de presupuesto.

Porque, la verdad, debe ser muy fastidioso que, llegado el momento, los diputados reciban una lista hecha en una servilleta, a la carrera y sin justificación del gasto. Y eso no es lo malo, sino que lo tienen que volver a hacer. Porque en esto del presupuesto, en el pedir está el dar. Y no es porque tengan que ser educados y de buenos modos, sino que tienen que justificar por qué y para qué piden el dinero de acuerdo con la ley. Y si no lo hacen, se tienen que volver a formar en la fila de 46 municipios.

Por eso, el profesor Zanella les está llevando un taller, a cada municipio, de programación de respuestas a oportunidades de mejora y un taller para seguimiento de recomendaciones de desempeño y sus alumnos son Tesorería, Contraloría, Obras Públicas, Planeación y Organismo Operador de Agua de cada municipio.

Además, el paquete que les da el profe Zanella les contiene una unidad móvil para otorgarles firmas electrónicas a los servidores públicos municipales que no la tengan y que ocupan para los procesos de presentación de leyes de ingresos y todo lo vinculado a atender los procesos fiscalizadores.

Al final, es un híbrido entre reunión-capacitación-mini feria de servicio-firma de compromisos. ¡Ah! Y a los que se porten bien les va a dar una nieve de limón (de su pecunio personal, no auditable, ni del erario público. Díganle que lo leyeron aquí y se las “dispara”).

Y EL GANANDOR ES…

El resultado de lo que acaba de leer es que por segundo año, Guanajuato obtuvo la más alta calificación que el Instituto Mexicano de la Competitividad da a través del Barómetro de Información Presupuestal Estatal. Fue uno de los estados que cumplió al 100% en la transparencia en la información de su gasto público que ejerció en 2021.

LA CRUZ DE SALAMANCA

¿Se acuerda de Beatriz Hernández Cruz? Fue diputada local por el PAN, quiso ser candidata a la alcaldía de Salamanca por el PAN, no la dejaron, se salió del PAN y se fue a Morena, fue candidata y ganó la presidencia municipal.

Lugo, como también recordará, fue cuestionada, sobre todo porque compró unas luminarias que no iluminaban, pero eso sí, presumió que le había ido bien, porque las compró rete baratas. También adquirió una camioneta blindada que compró a la empresa que le vendió las luminarias (qué coincidencia), que resultó ser una empresa fantasma. Buscó la reelección, pero Morena, por el tema de la paridad, le dio la oportunidad a César Prieto,

Entooonces, ella se fue indignada al PT. Hace campaña para la alcaldía por ese partido y consigue que voten por ella su mamá y cuatro personas más. Así fue el paso de Betty por Salamanca.

Pues resulta que el domingo vinieron a Silao, Guanajuato el mismísimo secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la secretaria federal de Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. No le diga a nadie porque es súper secreto. Fue una reunión de Morena y ¿qué cree? Betty estuvo en la encerrona. ¿Será que, como dice la canción, “olvida lo pasado, ya no me acuerdo de aquel ayer”?