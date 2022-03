REFLEJOS DE SOL

LEÓN OCUPADO

La alcaldesa de León. Alejandra Gutiérrez Campos anunció que el municipio que gobierna se consolida como la capital del turismo de negocios. Y a las pruebas se remite. Nada más en la próxima quincena, León será sede de Apimex, el salón de la proveeduría del calzado y la marroquinería; la Fiesta Trokera (sí, de trokas run run run); León Heart (bodybuilding, fitness, figure, bikini and wellness, o sea ponerse muuuy bien); el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y el Rally de las Naciones 2022. Eso sí que es reactivación económica.

EL GRAN BAJÍO SIGUE CRECIENDO

En la CDMX se llevó a cabo “El Gran Bajío Day at HSBC”. eso quiere decir que los altos jerarcas de ese banco se dieron una encerrona con empresarios del Bajío en la Torre HSBC, y revisar con lupa El Gran Bajío, proyecto que agrupa a empresarios de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas y que desean unirse para que los inversionistas extranjeros encuentren todos los servicios, productos y suministros en la región que forman.

Ahí estuvieron el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Jorge Arce, Presidente del Consejo de Administración y Director General HSBC México; Jon Benjamín, Embajador del Reino Unido en México; José Antonio Meade, Director Independiente No Ejecutivo HSBC Holdings; y socios fundadores de El Gran Bajío como Federico Quinzaños, Julio Di-Bella y Marcelo López, Juan Carlos Pérez Aceves y Luis Hernández Hernández (irapuatenses distinguidos).

Según Juliana Correa, Directora de la Sección Comercial de la Embajada Británica en México: “En el Gran Bajío hay tres sectores donde coincidimos: en el sector automotriz y de ingeniería avanzada, donde hay un complemento fantástico en procesos de automatización. En segundo lugar, en tecnologías limpias y ciberseguridad. Y por último en el sector aeroespacial.”

LAS VUELTAS QUE DA LA VIDA

A la hora que esto sucedía, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, era detenido por las autoridades en General Terán y remitido al penal de Apodaca, Nuevo León. Mientras, en la capital del país, otro excandidato presidencial, José Antonio Meade, hacía hincapié en la diversidad y alcance global de la industria en la región: “El mundo no se imagina en toda su geografía, el número de veces que entra en contacto con El Gran Bajío todos los días. Por la mañana, no es difícil que las fresas del desayuno sean de Irapuato, si viajan en un avión, las turbinas fueron hechas en el Bajío; si toman cerveza, lo más probable es que la cebada provenga de El Gran Bajío”.

CAMINO CORRECTO

Los asistentes al cónclave empresarial y financiero sobre El Gran Bajío coincidieron en que el camino que han emprendido es el correcto y que la mejor señal que pueden dar hacia el exterior es la cohesión de los mismos empresarios para atender a los posibles inversionistas. Y si a eso se le añade que el gobernador de Guanajuato les habló en su idioma y recordó las ventajas de este estado para la inversión, la situación es aún más favorable.

VENTANA PEQUEÑA

No obstante, existe consenso también en que la industria automotriz está sufriendo ya una transformación absoluta e irreversible y no durará mucho tiempo. Por ello, es indispensable que se aprovechen todas las ventajas que ofrece El Gran Bajío y Guanajuato en particular, para inducir la presencia de la proveeduría necesaria para la reconversión de las fábricas de autos de combustión interna a autos eléctricos. La oportunidad será breve y quienes tengan mayor dinamismo se llevarán las ganancias. Y quienes se duerman, se llevarán armadoras que pueden volverse obsoletas muy pronto.

GALLOS BLANCOS A LA VENTA

Con eso de que los derechos que habían ostentado los San Román sobre el estadio y el equipo de futbol de Irapuato son hechizos, es interesante ver que el Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon anda buscando compradores para los Gallos Blancos. ¡Anímense! Podrían ser los gallos freseros. O la Trinca queretana. De regalo se va a llevar a la porra del equipo –que para entonces ya habrá tomado su curso de derechos humanos.