REFLEJOS DE SOL

ESCANDALOSO CONTRABANDO

Imagínese que participa en una carrera atlética de 10 kilómetros. Usted se preparó, comió sanamente varios meses, entrenó con constancia y pagó su inscripción, se presentó en tiempo y forma. Y ya que llega el ansiado día de la competencia, le dicen: “¡Ah! Pero hay un pequeño detalle. Tú vas a salir hasta que tu competidor (que llegó tarde y no pagó inscripción) haya corrido 9 kilómetros y medio y a ti te vamos a meter el pie y a empujar para atrás”.

¿Qué le parece? Pues así o peor se siente la industria del calzado en León y en el estado pues en 2021 ingresaron al mercado nacional… ¡50 millones de pares de calzado ilegal! Sí, leyó bien. ¡50 millones de pares de calzado ilegal! La denuncia fue hecha por Alfredo Padilla Villalpando, presidente, y Alejandro Gómez Taméz, presidente ejecutivo, de la Cámara de la Industria Calzado del Estado de Guanajuato, CICEG.

CICEG calcula que el impacto económico sería de al menos 15 millones de dólares para los fabricantes nacionales que pagan impuestos, pagan nóminas, pagan a sus proveedores ¿y todo para qué? para que el mercado se inunde de productos de mala calidad originados en la delincuencia.

La Secretaría de Economía federal (porque es el SAT y las autoridades federales las que cuidan las aduanas y los puertos de entrada marítima, aérea y carretera del país) y la Guardia Nacional, el Ejército o quien fuera necesario harían bien en montar un operativo para que ese producto no llegara nunca a los mercados y a los tianguis. Porque cuando ya está en el mercado, los delincuentes ya cobraron, los que los venden ya gastaron y los que lo compran se llevarán un producto de mala calidad.

AUTORIDADES FEDERALES LISTAS, PERO PARA COBRAR IMPUESTOS

Y claro está, ni Hacienda, que cobra el ISR y el IVA; ni el SAT, que cobra sus impuestos puntualmente; ni el IMSS, que recupera sus cuotas cada quincena y menos la Secretaría del Trabajo, que manda a sus inspectores, ni el presidente López Obrador, que está muy ocupado en llamar la atención, le van a dar a los empresarios el dinero para que paguen la nómina y menos las pérdidas por competir con productos de contrabando.

Los empresarios ya se reunieron con la Secretaría de Marina. Ya se quejaron con Ken Salazar. Ya se lo dijeron al subsecretario Guerrero. Y de paso ya se encomendaron a toda la corte celestial y a la Liga de la Justicia. ¡Ya basta!

TODOS LOS MOLES

En Irapuato tomó protesta el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC. Anteayer estuvo el gobernador Diego SInhue Rodriguez Vallejo en la ciudad fresera, en la toma de protesta de los ingenieros, así que ya no se quedó a la de los restauranteros. En consecuencia, envió a un representante. ¿Al secretario de turismo? No. ¿Al secretario de Economía y Desarrollo Sustentable? No.

Seguramente porque es de “buen diente” (son los restauranteros), el designado fue el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo. A la ceremonia también asistió un irapuatense distinguido, el Dr. Daniel Díaz, secretario de Salud y el secretario de Finanzas, Héctor Salgado. No creemos que ellos hayan asistido ni porque les fuera a hacer daño la comida a los comensales ni para pagar la cuenta.

La razón es que en política más vale ser ajonjolí de todos los moles y no de unos cuantos. Con ese gastronómico y condimentado fin, el diputado Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso, visitará los 46 municipios del estado para que los alcaldes y sus oficinas puedan “fortalecer sus finanzas públicas, preparar una mejor ley de Ingresos para 2023, mejorar el control interno de la fiscalización y la armonía entre los reglamentos municipales con la legislación vigente”. ¿Y políticamente qué significa todo esooo? Ser ajonjolí… de toditos los moles. Desde Tarimoro y Tandaracuao hasta Manuel Doblado y León y desde Xichu hasta Bonito León Guanajuato, pasando por Salamanca, rodeando veredas.