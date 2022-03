REFLEJOS DE SOL

AL RESCATE DE LA TRINCA

Todos creíamos que solamente un auténtico milagro regresaría las posibilidades de que en Irapuato los aficionados vuelvan a corear los goles de La Trinca.

Resulta que la Federación Mexicana de Futbol respondió de manera expresa que los supuestos propietarios de la franquicia no han cumplido con los requisitos correspondientes para usarla y que, dado que el equipo no ascendió como debía al no cumplir con la famosa certificación durante la administración encabezada por la familia San Román, el Estadio Sergio León Chávez quedó simple y sencillamente como un elefante blanco.

¿Le suena? En la capital mundial de las fresas esta historia no es desconocida ya que a pocos kilómetros del inmueble futbolero, el Centro Paralímpico Nacional, inaugurado en épocas del gobernador Juan Manuel Oliva, también se encuentra en total abandono y deterioro, aunque como dirían por ahí, esa ya es harina de otro costal.

Muy bueno sería que ahora que la pandemia está cediendo, Irapuato volviera a tener la alegría de contar con su equipo que tantas veces ánimo el futbol mexicano, tanto en Primera División, Liga de Ascenso, hoy llamada Expansión y recientemente en Segunda o Liga Premier. Como el de “Fresópolis”, así de triste y descuidado se encontraba el estadio del Club León hasta que Grupo Pachuca resultó ser el inversionista adecuado para darle nuevo brillo no solo a la “guarida”, sino a la historia del ya ocho veces monarca de la Liga MX.

FRANCISCO MARTÍNEZ, NUEVO PRESIDENTE DEL CCEI IRAPUATENSE

Y continuando con Irapuato, tomó posesión Juan Francisco Martínez Arredondo como presidente del Consejo Directivo 2022 -2023 del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI).

Su equipo estará integrado por Óscar Pérez Aguiñaga, quien será auditor. Rafael Lamadrid Berrueta y José Martínez González integrarán el consejo consultivo, el consejo de honor y justicia será integrado por Arturo Aldaco Sámano quien será vocal, Miguel Ángel Hernández Roque será secretario e Isaac López Paramo presidente.

El secretario del nuevo consejo directivo será Fidencio Javier Rodríguez Flores y Tesorera Ana Jessica Hernández Robles.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fue el encargado de tomarle protesta a los integrantes del Consejo Directivo a quienes les manifestó su compromiso por el impulso de la iniciativa privada.

Por su parte, la alcaldesa Lorena Alfaro García recordó que “Irapuato es una ciudad que genera oportunidades de negocio y todo ello es un círculo virtuoso”.

EL PAN ¿UN PARTIDO VIEJO?

Y en su gira irapuatense, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) se está convirtiendo en un instituto político “de viejos” y que lo que preocupa es que cada vez haya menos jóvenes dentro de éste.

Y abundó: “Siempre preocupará, pero más que esas renuncias de panistas de años, me preocupa la falta de jóvenes en el partido, porque son muy pocos jóvenes”.

El mandatario tiene razón. Sobre todo porque las cosas se están moviendo muy rápido y jóvenes en otros institutos políticos se organizan para dar próximas batallas. Y lo más preocupante para el blanquiazul sería que más jóvenes comenzaran a mirar colores como el naranja, que recluta ya liderazgos carismáticos en varias latitudes no sólo del país, también del estado.

Y a eso le podemos añadir que la federación podría dar la “sorpresa” de que nueva infraestructura (hospitalaria, por ejemplo) sea aprobada, seguramente después de sesudos estudios claro está, para ser construida en municipios gobernados por Morena, como Silao y Salamanca. Y como quiera, esas cosas generan adeptos. Ah pero que estamos en veda ¿verdad?

SECUELAS DE LA PANDEMIA

Las agencias de vehículos del estado de Guanajuato registran desabasto en sus inventarios hasta de 40%, lo que propició la caída en ventas de automóviles en 11.7% que representa 398 vehículos menos en enero de 2022, a comparación al mismo mes pero del 2021. Esto lo informó Arturo González Palomino, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Guanajuato (AMDA). Para enero de 2021, la comercialización de unidades nuevas fue de 3 mil 402 mientras que este año ascendió a 3 mil 4 automóviles.